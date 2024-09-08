Спецуполномоченный правительства Польши Коваль прибыл во Львов для оценки последствий российского ракетного удара. ФОТОРЕПОРТАЖ
Специальный уполномоченный польского правительства по вопросам восстановления Украины Павел Коваль в воскресенье, 8 сентября, осмотрел во Львове последствия российской атаки по городу 4 сентября.
Об этом сообщил в Telegram городской голова Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал Садовый, правительство Польши уже в ближайшее время примет решение относительно своего участия в восстановлении уничтоженных во Львове зданий, которые являются историческим наследием.
"Мы показали ему последствия попаданий российских ракет. Павел собирает всю информацию и уже завтра доложит премьер-министру Туску о своем визите", - сообщил мэр Львова.
Напомним, что ранее глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что Польша готова помочь Украине с восстановлением инфраструктуры Львова, поврежденной в результате ракетной атаки РФ 4 сентября.
Ранее сообщалось, что в результате российского удара по Львову 4 сентября погибло 7 человек, более 60 пострадали.
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бамбіт ліліпутін а винні поляки? да?
вечерня перезмінка в ольгіно?
Хай горять у пеклі то хто маніпулює на горі України. Мені їх допомога на х не впала. Хай її засунуть собі ось у те місце.
скільки вже таких екскурсантів приїзджало до Бучі, Бородянки…
поцокають язиками та рахують хвилини до відʼїзду в безпечні свої країни
у 1894 році, під час з'їзду польських та українських літераторів й журналістів у Львові, поет, письменник та мислитель Іван Франко сказав: "На цілу Слов'янщину немає двох таких народів, котрі б у політичній та духовній площині так міцно зрослися із собою, так численні мали взаємні зв'язки, проте, незважаючи на це, так сторонилися один одного, як поляки та українці".
З часом, на наше спільне нещастя, відстороненість замінили ненависть й націоналізм, а також їхній гіркий плід - злочин - який спільно пережили поляки та українці на Волині та Східній Галичині, на Холмщині, і Бещадах та на Перемишльській землі.
Тим більше нас тішить Ваш лист лист, зі знаменними словами "пробачаємо та просимо про вибачення", у якому не ухиляєтеся від відповідальності за кривди, завдані полякам у сорокових роках минулого століття.
Ми також віддаємо честь жертвам братовбивчих польсько-українських конфліктів.
Дякуємо за Ваш лист та просимо пробачити кривди, заподіяні нашим братам українцям польськими руками. Перед нами подібну думку висловили представники польської Католицької церкви, до взаємного пробачення наші народи гаряче закликав папа Іван Павел ІІ.
Заради поєднання невтомно працювали Єжи Ґєдройць та Яцек Куронь, а також президенти наших країн, не забуваймо їхню спадщину.
Провина вимагає належної сплати, якою у відносинах між нашими народами є витворення справжнього братерства. Наперекір польській та українській малодушності, у добрі, але також у злі часи, котрі, можливо, приходять до нашої спільної Європи, що їй загрожують націоналізми та російський імперіалізм.
Загрози легше пережити разом. Ми й надалі захоплюємося вами та солідаризуємося у боротьбі з агресором, котрий вже понад два роки окупує частину української землі, прагнучи не допустити втілення вашої мрії про життя в об'єднаній Європі.