Спецуполномоченный правительства Польши Коваль прибыл во Львов для оценки последствий российского ракетного удара. ФОТОРЕПОРТАЖ

Специальный уполномоченный польского правительства по вопросам восстановления Украины Павел Коваль в воскресенье, 8 сентября, осмотрел во Львове последствия российской атаки по городу 4 сентября.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Садовый, правительство Польши уже в ближайшее время примет решение относительно своего участия в восстановлении уничтоженных во Львове зданий, которые являются историческим наследием.

"Мы показали ему последствия попаданий российских ракет. Павел собирает всю информацию и уже завтра доложит премьер-министру Туску о своем визите", - сообщил мэр Львова.

Напомним, что ранее глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что Польша готова помочь Украине с восстановлением инфраструктуры Львова, поврежденной в результате ракетной атаки РФ 4 сентября.

Ранее сообщалось, что в результате российского удара по Львову 4 сентября погибло 7 человек, более 60 пострадали.

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