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Польша готова помочь с восстановлением Львова после атаки РФ, - Туск

туск

Польша готова помочь Украине с восстановлением инфраструктуры Львова, поврежденной в результате ракетной атаки РФ 4 сентября.

Об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ.

"Львов нуждается в помощи! Целью атаки россиян был центр города. Повреждено много исторических зданий. Польша готова помочь в их восстановлении", - написал глава польского правительства.

Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

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Автор: 

Львов (4582) Польша (8408) Туск Дональд (733) восстановления (144)


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Топ комментарии
+27
чому не збили ракети,допомагальщики а померлих людей теж планують...повернути?
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04.09.2024 15:22
+20
Було б правильно для Львова подякувати і відмовитись. Як польськч допииога допоможе загиблій родині - матері і трьом донькчм, чи вншим загиблим? Ніяк. Їм та відбудова вже не потрібна. Зате їм потрібна була участь Польщі у охороні неба над Львовом від ракет, які забрали їх життя. І цвєї допомоги, справді вкрай важливої Польща не нчдала, хоча могла це зробити. Та й навіть зараз та відбудова піде коту під хвіст, коли кацапи знову запустять ракети, а Польща відреагує "напруженою ніччю", ранковим співчуттям і обідніми обіцянками допомоги.
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04.09.2024 15:29
+19
воскресити загиблих, а точніше вбитих у своїх ліжках людей, Польща не готова? НАТО і ЄС як "ніколи сильні" і напевно багаті. Ми дуже раді за них усіх. Чого не скажеш про нас.
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04.09.2024 15:22
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чому не збили ракети,допомагальщики а померлих людей теж планують...повернути?
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04.09.2024 15:22 Ответить
то як там ху йло? ще в холодильнику чи вже в мавзолеї? щось ніфіга не сходяться версії солов*я і генерала з тим, що пишуть інші джерела: https://dossier.center/succession/
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04.09.2024 16:35 Ответить
У них нет яиц сбить даже в своем пространстве воздушном. Они только языком молоть могут как и Байден про каждый дюйм территории нато. Жалкие, двуличные немощи. Даже во время войны пытаются урвать у Украины что-то. А вся помощь которую якобы предоставляли это за бабки Евросоюза, в том числе и техника военная за американские и еу бабосы с заменой еа более новую. С такими союзниками и врагов не нужно
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04.09.2024 17:26 Ответить
воскресити загиблих, а точніше вбитих у своїх ліжках людей, Польща не готова? НАТО і ЄС як "ніколи сильні" і напевно багаті. Ми дуже раді за них усіх. Чого не скажеш про нас.
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04.09.2024 15:22 Ответить
з такіми темпами кацпського безрідела чеез рік другий осійсьйські міграни будуть відбудовуванати "новіе території " на руїнах Варшави
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04.09.2024 15:25 Ответить
"Львів потребує допомоги! Метою атаки росіян був центр міста. Пошкоджено багато історичних будівель. Польща готова допомогти в їх відбудові", -Польща могла допомогти і не раз ,щоб не було руїн не тільки у Львові, збиваючи рашистську смерть .Але ж є домовленості з старим рашистським "дружбаном- куйлом" .Можеш наносити ракетні удари , по території України , ми дозволяємо
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04.09.2024 15:25 Ответить
Оце я розумію, старі добрі друзі поляки. Одними з перших запропонували допомогу.
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04.09.2024 15:25 Ответить
захист - нє, а от відбудова, потім польські школи, а потім що? Туск занадто хитрий, ось тільки волинську різню мусолив.
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04.09.2024 15:32 Ответить
А захист ні НАТО, ні ЄС ніколи не обіцяли. Ось той хто локшину про цей захист народу навішав, той нехай і відповідає. А за допомогу у відбудові полякам дякую.
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04.09.2024 15:38 Ответить
з чого б це вони допомагали? безкоштовний сир тільки в мишоловці
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04.09.2024 15:52 Ответить
Ну да , збити ракети і цим врятувати життя українців це для поляків важче ніж постійно пи#діти про історичні претензії .
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04.09.2024 15:27 Ответить
Скажіть свою думку. От моделюємо ситуацію - збили поляки ракету над Львовом чи іншим населеним пунктом, а осколки/залишки збитих ракет впали і наробили біди з купою смертей. Як бути в такій ситуації, думаєте українці скажуть дякую за таку ненавмисну "ведмежу послугу"?
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04.09.2024 15:47 Ответить
краще обломки, ніж сама ракета.
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04.09.2024 15:56 Ответить
Польща готова потратити в десять раз більще на відбудову ніж просто збити з ф-16 трьома ракетами ракети кацапів!Альо там в ЄС ви калькулятором вмієте користуватись??Мало того ще й життя людей були б врятовані!
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04.09.2024 15:28 Ответить
Було б правильно для Львова подякувати і відмовитись. Як польськч допииога допоможе загиблій родині - матері і трьом донькчм, чи вншим загиблим? Ніяк. Їм та відбудова вже не потрібна. Зате їм потрібна була участь Польщі у охороні неба над Львовом від ракет, які забрали їх життя. І цвєї допомоги, справді вкрай важливої Польща не нчдала, хоча могла це зробити. Та й навіть зараз та відбудова піде коту під хвіст, коли кацапи знову запустять ракети, а Польща відреагує "напруженою ніччю", ранковим співчуттям і обідніми обіцянками допомоги.
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04.09.2024 15:29 Ответить
Відбудовуй, пшек
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04.09.2024 15:30 Ответить
Це якийсь лютий треш! Оце союзники, оце друзяки-партнери!Тобто запобігти руйнуванням - ніт, ми в доміку під назвою НАТО, а допомогти відбудовувати - вони найперші. Цікаво, а загиблих вони воскресять, поранених полікують, чи то таке?
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04.09.2024 15:31 Ответить
Дякую,але було би краще спочатку захистити це чарівне місто зі спільною історією,тоді не треба б було відбудовувати.
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04.09.2024 15:31 Ответить
Спільна історія, де Польща окупант.
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04.09.2024 17:41 Ответить
цікаво, як це сидіти й дивитись, коли твоїх сусідів вбивають..., бути спроможними допомогти та не допомогти...
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04.09.2024 15:32 Ответить
це по натовськи
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04.09.2024 15:35 Ответить
якщо не будете збивати російське лайно у своєиі небі, то через років п'ять будете мати у сеймі партію "вистарце помоц Украінє!"
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04.09.2024 15:32 Ответить
Оце цинізм! Збивати ракети над Україною - ні в якому разі, бо ескалація, хай захлинається кров'ю під масованими обстрілами, а відбудовувати знищене - будь ласка, бо розпил бабла. Людей загиблих теж до життя повернете в рамках відбудови?
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04.09.2024 15:34 Ответить
Угу, щоб потім знову звінувачувати незалежну Україну в
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04.09.2024 15:35 Ответить
У вас теж перехід на строку не відображає продовження коментаря? У мене другу добу таке.
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04.09.2024 15:58 Ответить
Яка безсердечна,поляки не дуже щирі люди.
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04.09.2024 15:36 Ответить
Безумием является то, как Украина и ее союзники воюют с кровожадным варваром.

Теперь представьте если бы во ВМВ не разрешалось бы бомбить территорию Германии. Смогли бы победить?

Помощь от США это видимость помощи, а не настоящая помощь которая поспособствует победе. Если Украина проиграет, у США будет отмазка - Мы старались, мы помогали. Это Украина не вывезла.

Поэтому, с русней нужно поступать так как поступали с нацистами Германии. Когда немцы шли на Курск, Великобритания и США равняли с землёй Дрезден не смотря на то что там были мирные жители.

Немцам было совсем не до Курска когда их дома и семьи переворачивали авиабомбы.
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04.09.2024 15:37 Ответить
***** якась, краще б взагалі не ******
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04.09.2024 15:39 Ответить
І рускі і поляки однакові в одному - проти "нациків"
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04.09.2024 15:40 Ответить
ДА НУ УУ! А РАПТОМ РАКЕТА ПРИЛЕТИТЬ... НЕ ПОТРІБНО..НАПРЯГАТИСЯ
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04.09.2024 15:48 Ответить
Лицеміри боягузливі
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04.09.2024 15:51 Ответить
Подарите Туску марку с изображением как полские самолеты с неба храбро наблюдают как рашисты бомбят Львов. И марку назвать "не допустили ескалации"
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04.09.2024 15:55 Ответить
Тсук захотів грошенят собі з європейського бюджету під шумок та наше горе отримати. Це як з виплатами нашим біженцям, за гроші ЄС стати добрими благодійниками та ще й докоряти нам за це. До чого ж підступна та лицемірна нація. Тьху.
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04.09.2024 15:56 Ответить
Захід дивує збивати ракети які летять та знищують інфраструктуру та житлову забудову то ескалація а відбудовувати зруйноване то ні

А чим відрізняється ви ж повертаєте об'єкт в попередній стан який хотіли орки зруйнувати
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04.09.2024 16:06 Ответить
кацапа , узбагойся, со своим and+ru
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04.09.2024 16:21 Ответить
ну і хто тут орк... хто розмовляє на мові агресора...
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04.09.2024 17:13 Ответить
Кацапа той, хто шифруеться, бо незашифрованi мэштоунты - давно вже в банi й ними тут не воняе... А вы однако мастак на глупости мериться... ХМЫ...
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05.09.2024 13:35 Ответить
Не, лучше на Бахмут, вперед и с песней, ти бачив куди око кладуть.
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04.09.2024 16:16 Ответить
ЗЫ... Австрийцы лучше помогут со Львовом и без притязаний.
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04.09.2024 16:17 Ответить
До цих помічників треба ставитися обережно,
бо за цією "допомогою" послідує список "хотілок"
і докори у недостатній вдячності....
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04.09.2024 16:54 Ответить
 
 