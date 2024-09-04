Польша готова помочь с восстановлением Львова после атаки РФ, - Туск
Польша готова помочь Украине с восстановлением инфраструктуры Львова, поврежденной в результате ракетной атаки РФ 4 сентября.
Об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ.
"Львов нуждается в помощи! Целью атаки россиян был центр города. Повреждено много исторических зданий. Польша готова помочь в их восстановлении", - написал глава польского правительства.
Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года
Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.
Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.
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Теперь представьте если бы во ВМВ не разрешалось бы бомбить территорию Германии. Смогли бы победить?
Помощь от США это видимость помощи, а не настоящая помощь которая поспособствует победе. Если Украина проиграет, у США будет отмазка - Мы старались, мы помогали. Это Украина не вывезла.
Поэтому, с русней нужно поступать так как поступали с нацистами Германии. Когда немцы шли на Курск, Великобритания и США равняли с землёй Дрезден не смотря на то что там были мирные жители.
Немцам было совсем не до Курска когда их дома и семьи переворачивали авиабомбы.
А чим відрізняється ви ж повертаєте об'єкт в попередній стан який хотіли орки зруйнувати
бо за цією "допомогою" послідує список "хотілок"
і докори у недостатній вдячності....