Польща готова допомогти з відбудовою Львова після атаки РФ, - Туск

Польща готова допомогти Україні з відбудовою інфраструктури Львова, пошкодженої внаслідок ракетної атаки РФ 4 вересня.

Про це у соцмережі Х заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Львів потребує допомоги! Метою атаки росіян був центр міста. Пошкоджено багато історичних будівель. Польща готова допомогти в їх відбудові", - написав глава польського уряду.

Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків, 11 людей у критичному стані.

Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.

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