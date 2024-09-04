Польща готова допомогти з відбудовою Львова після атаки РФ, - Туск
Польща готова допомогти Україні з відбудовою інфраструктури Львова, пошкодженої внаслідок ракетної атаки РФ 4 вересня.
Про це у соцмережі Х заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Львів потребує допомоги! Метою атаки росіян був центр міста. Пошкоджено багато історичних будівель. Польща готова допомогти в їх відбудові", - написав глава польського уряду.
Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року
Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків, 11 людей у критичному стані.
Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.
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Теперь представьте если бы во ВМВ не разрешалось бы бомбить территорию Германии. Смогли бы победить?
Помощь от США это видимость помощи, а не настоящая помощь которая поспособствует победе. Если Украина проиграет, у США будет отмазка - Мы старались, мы помогали. Это Украина не вывезла.
Поэтому, с русней нужно поступать так как поступали с нацистами Германии. Когда немцы шли на Курск, Великобритания и США равняли с землёй Дрезден не смотря на то что там были мирные жители.
Немцам было совсем не до Курска когда их дома и семьи переворачивали авиабомбы.
А чим відрізняється ви ж повертаєте об'єкт в попередній стан який хотіли орки зруйнувати
бо за цією "допомогою" послідує список "хотілок"
і докори у недостатній вдячності....