У бою з окупантами на Сході загинув воїн бригади "Рубіж" Володимир Марущак. ФОТО

Захищаючи Україну, у бою на Сході поліг боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу НГУ "Рубіж" Володимир Марущак.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир сміливо і самовіддано долучився до лав батальйону "Свобода", завжди був готовий виконати складне й небезпечне завдання та прийти на допомогу друзям", - зазначив Іллєнко

"Володимир був чесною та щирою людиною і сміливим воїном, який виконав свій обов’язок до кінця. Скромний, відважний, працьовитий, завжди готовий до бою. Будемо пам’ятати завжди!", - згадують побратими.

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Прощання з Володимиром Марущаком відбудеться 12 вересня у м. Бердичів Житомирської області.

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