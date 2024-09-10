УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14270 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
9 274 8

У бою з окупантами на Сході загинув воїн бригади "Рубіж" Володимир Марущак. ФОТО

Захищаючи Україну, у бою на Сході поліг боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу НГУ "Рубіж" Володимир Марущак.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

Володимир Марущак

"Володимир сміливо і самовіддано долучився до лав батальйону "Свобода", завжди був готовий виконати складне й небезпечне завдання та прийти на допомогу друзям", - зазначив Іллєнко

"Володимир був чесною та щирою людиною і сміливим воїном, який виконав свій обов’язок до кінця. Скромний, відважний, працьовитий, завжди готовий до бою. Будемо пам’ятати завжди!", - згадують побратими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув майстер народних інструментів та лірник фільму "Довбуш" Сергій Павліченко. ФОТОрепортаж

Прощання з Володимиром Марущаком відбудеться 12 вересня у м. Бердичів Житомирської області.

Картка для фінансової підтримки родини Героя 5167 8032 4584 1064 (Ліля, дружина).

Автор: 

втрати (4399)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Володимира😪😪😪
показати весь коментар
10.09.2024 12:54 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
10.09.2024 12:55 Відповісти
Царство Небесне.
показати весь коментар
10.09.2024 12:58 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
показати весь коментар
10.09.2024 13:30 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
показати весь коментар
10.09.2024 13:33 Відповісти
Герою, ти зробив усе, що міг задля України і нас....
показати весь коментар
10.09.2024 14:10 Відповісти
Слава Україні !
Герою Слава !

співчуття рідним....
показати весь коментар
10.09.2024 14:10 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
показати весь коментар
11.09.2024 00:20 Відповісти
 
 