В бою с оккупантами на Востоке погиб воин бригады "Рубеж" Владимир Марущак. ФОТО

Защищая Украину, в бою на Востоке погиб боец ​​3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Владимир Марущак.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир смело и самоотверженно присоединился к рядам батальона "Свобода", всегда был готов выполнить сложную и опасную задачу и прийти на помощь друзьям", - отметил Ильенко

"Владимир был честным и искренним человеком и смелым воином, который исполнил свой долг до конца. Скромный, отважный, трудолюбивый, всегда готовый к бою. Будем помнить всегда!", - вспоминают собратья.

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Прощание с Владимиром Марущаком состоится 12 сентября в Бердичеве Житомирской области.

Карточка для финансовой поддержки семьи Героя 5167 8032 4584 1064 (Лиля, жена).