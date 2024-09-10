В бою с оккупантами на Востоке погиб воин бригады "Рубеж" Владимир Марущак. ФОТО
Защищая Украину, в бою на Востоке погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Владимир Марущак.
Об этом сообщил в фейсбуке заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Владимир смело и самоотверженно присоединился к рядам батальона "Свобода", всегда был готов выполнить сложную и опасную задачу и прийти на помощь друзьям", - отметил Ильенко
"Владимир был честным и искренним человеком и смелым воином, который исполнил свой долг до конца. Скромный, отважный, трудолюбивый, всегда готовый к бою. Будем помнить всегда!", - вспоминают собратья.
Прощание с Владимиром Марущаком состоится 12 сентября в Бердичеве Житомирской области.
Карточка для финансовой поддержки семьи Героя 5167 8032 4584 1064 (Лиля, жена).
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