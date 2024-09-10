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Новости Фото Война
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В бою с оккупантами на Востоке погиб воин бригады "Рубеж" Владимир Марущак. ФОТО

Защищая Украину, в бою на Востоке погиб боец ​​3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Владимир Марущак.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, информирует Цензор.НЕТ.

Володимир Марущак

"Владимир смело и самоотверженно присоединился к рядам батальона "Свобода", всегда был готов выполнить сложную и опасную задачу и прийти на помощь друзьям", - отметил Ильенко

"Владимир был честным и искренним человеком и смелым воином, который исполнил свой долг до конца. Скромный, отважный, трудолюбивый, всегда готовый к бою. Будем помнить всегда!", - вспоминают собратья.

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Прощание с Владимиром Марущаком состоится 12 сентября в Бердичеве Житомирской области.

Карточка для финансовой поддержки семьи Героя 5167 8032 4584 1064 (Лиля, жена).

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потери (4398)


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Вічна Памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Володимира😪😪😪
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10.09.2024 12:54 Ответить
Героям Слава!
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10.09.2024 12:55 Ответить
Царство Небесне.
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10.09.2024 12:58 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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10.09.2024 13:30 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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10.09.2024 13:33 Ответить
Герою, ти зробив усе, що міг задля України і нас....
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10.09.2024 14:10 Ответить
Слава Україні !
Герою Слава !

співчуття рідним....
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10.09.2024 14:10 Ответить
Вічна пам'ять Воїну
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11.09.2024 00:20 Ответить
 
 