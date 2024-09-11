РФ вдарила по Кам’янському району Дніпропетровщини: Є загиблий та 2 постраждалих. ФОТО (оновлено)
Вдень 11 вересня у Дніпропетровській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Суспільне.
Напередодні Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з південно-східного напрямку.
Оновлена інформація
Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що вибух був у Кам’янському районі.
"Прошу – до відбою нічого не викладаємо. Інформаційна тиша", - зазначив він.
Очільник області заявив, що внаслідок атаки ворога є загиблий та постраждалі.
Згодом Сергій Лисак повідомив, що загиблим виявився 38-річний чоловік.
"Станом на зараз відомо про потерпілого з опіками. Його госпіталізували – надають всю необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середній", - додав він.
Станом на 14:30 відомо про двох постраждалих.
"Окрім 22-річного чоловіка, з ушкодженнями і 32-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та струс головного мозку. Обидва у лікарні. Стан потерпілих медики оцінюють як середній. Через ворожий удар руйнування є на одному з підприємств. Там сталося займання", - зазначив глава ОВА Лисак.
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