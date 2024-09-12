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Президент Естонії Алар Каріс прибув до Києва. ФОТО

Зранку 12 вересня з візитом до Києва прибув президент Естонії Алар Каріс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Каріс написав у Х.

"Прибув до великого міста Київ. З нетерпінням чекаю на зустрічі та дискусії", - йдеться в дописі.

Президент Естонії Алар Каріс у Києві
Президент Естонії Алар Каріс у Києві

Нагадаємо, з початку вересня до України з візитом завітали прем'єр Ірландії Саймон Гарріс, заступник держсекретаря США Річард Верма, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали Угоду про підтримку України та співробітництво між двома країнами.  Цього року Ірландія зобов'язалася виділити Україні ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу.

Крім того, Ірландія надасть системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і надалі братиме участь у коаліції з розмінування. Також країна вивчить інші потенційні шляхи підтримки в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція.

Заступник держсекретаря США, в.о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України Річард Верма  обговорив із представниками приватного сектору підтримку США щодо економічного відновлення України.

Блінкен та Леммі у Києві хотіли почути від Зеленського детальний план ударів по РФ. Крім того, Блінкен під час візиту в Київ оголосив про пакет гуманітарної та іншої допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів, а Леммі повідомив, що Велика Британія вже інвестує в українське виробництво безпілотників.

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Автор: 

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Що то за вагон такий козирний.
УЗ не хотіла похвилятися своїми плаукартами?
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12.09.2024 11:55 Відповісти
VIP
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12.09.2024 12:07 Відповісти
Може золотий вагон мєдвєдчука? Його ж конфіскували..
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12.09.2024 12:19 Відповісти
А буба видно кріпко зайнятий щоб зустріти одного з найвірніших союзників...
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12.09.2024 11:58 Відповісти
А боневтік мабудь, на вранішньому діалізі..
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12.09.2024 12:22 Відповісти
привіз маляву ******* від європейських лідерів? схоже єрмакошобло набридло вже всім
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12.09.2024 12:11 Відповісти
 
 