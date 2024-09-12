Президент Эстонии Алар Карис прибыл в Киев. ФОТО

Утром 12 сентября с визитом в Киев прибыл президент Эстонии Алар Карис.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Карис написал в Х.

"Прибыл в большой город Киев. С нетерпением жду встречи и дискуссии", - говорится в заметке.





Напомним, с начала сентября Украину с визитом посетили премьер Ирландии Саймон Харрис, заместитель госсекретаря США Ричард Верма, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между двумя странами. В этом году Ирландия обязалась выделить Украине еще 128 млн евро на нелетальную военную поддержку и не менее 40 млн евро на гуманитарную помощь.

Кроме того, Ирландия предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и в дальнейшем будет участвовать в коалиции по разминированию. Также страна изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций возможностей Контактной группы по вопросам обороны, таких как ІТ-коалиция.

Заместитель госсекретаря США, и.о. спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины Ричард Верма обсудил с представителями частного сектора поддержку США по экономическому восстановлению Украины.

Блинкен и Лемми в Киеве хотели услышать от Зеленского детальный план ударов по РФ. Кроме того, Блинкен во время визита в Киев объявил о пакете гуманитарной и другой помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов, а Лемми сообщил, что Великобритания уже инвестирует в украинское производство беспилотников.

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