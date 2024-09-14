Зафіксовано активізацію переміщень техніки ворога на Вугледарський напрямок, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Маріуполі та навколишніх населених пунктах спостерігають стрімку активізацію руху російських резервів у бік Вугледарського напрямку. В об’їзд Маріуполя на північ зафіксована колона з завантажених гусеничною військовою технікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"З Новоазовська - через Маріуполь - північний захід Нікольського району вантажівки з БК та живою силою. Задля убезпечення переміщень після системної бавовни росіяни виставили мобільні пункти контролю та спостереження зі складу поліцаїв та військової поліції", - йдеться у повідомленні.

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Також, за словами радника, зафіксовано з Мелітополя через Мангуш та Нікольське в об’їзд Маріуполя на північ колона з тралів, завантажених гусеничною військовою технікою.

Андрющенко зазначає, що все Приазов'я спостерігає стрімку активізацію руху резервів саме в напрямку Вугледар - Курахове.