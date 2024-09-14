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Зафиксирована активизация перемещений техники врага на Угледарское направление, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Мариуполе и окружающих населенных пунктах наблюдают стремительную активизацию движения российских резервов в сторону Угледарского направления. В объезд Мариуполя на север зафиксирована колонна из загруженных гусеничной военной техникой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Из Новоазовска - через Мариуполь - северо-запад Никольского района грузовики с БК и живой силой. Для обеспечения безопасности перемещений после системного хлопка россияне выставили мобильные пункты контроля и наблюдения из состава полицаев и военной полиции", - говорится в сообщении.

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Переміщення російської техніки
Переміщення російської техніки

Также, по словам советника, зафиксирована из Мелитополя через Мангуш и Никольское в объезд Мариуполя на север колонна из тралов, загруженных гусеничной военной техникой.

Андрющенко отмечает, что все Приазовье наблюдает стремительную активизацию движения резервов именно в направлении Угледар - Курахово.

Автор: 

Мариуполь (5717) техника (1737) Андрющенко Петр (582)


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А сюди треба дозвіл від союзників бити,чи як?
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14.09.2024 10:06 Ответить
На последнем видео прикольно получилось. Надпись крупными буквами "СКОРБЬ" и стрелка на рашистскую военную технику. В точку!
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14.09.2024 10:16 Ответить
 
 