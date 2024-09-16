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"Листи Бахмуту": Стартував проєкт, який планує зібрати 100 тис. спогадів про знищене росіянами місто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Вільне радіо" з Донеччини запускає проєкт "Листи Бахмуту". Мета - зібрати та зберегти цифровий архів спогадів про знищене російськими окупантами місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

14 вересня Бахмуту виповнилося 453 роки.

"Святкуванням нині цей день не назвеш, але ми не готові перестати відзначати цей день в році. Там ще є 1% міста. Так, зараз ту землю топчуть росіяни, на жаль, але відлік існування не зупинений", - зазначила ініціаторка проєкту та головна редакторка Вільного радіо Анна Сердюк.

Стартував проєкт "Листи Бахмуту"

В рамках проєкту планують зібрати 100 тисяч спогадів про місто. Усі охочі зможуть долучитися, написавши лист-звернення до міста як до старого друга у його день народження.

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Листи збиратимуть щонайменше до листопада. Написати свого можна онлайн на сайті Вільного радіо або ж від руки. В наступні 1,5 місяця прийматимуть звичайні паперові листи усі осередки для переселенців з Бахмута, а також центри ЯМаріуполь, які приймають переселенців з громади.

Стартував проєкт "Листи Бахмуту"

В соцмережах дописи про листи збиратимуть з хештегом #ЛистБахмуту.

Стартував проєкт "Листи Бахмуту"

Із зібраних листів вдасться сформувати цифровий архів свідчень про місто і його місце в житті людей. Почитати спогади можна буде з розділенням на райони, або ж обравши лише листи зі згадкою конкретного коледжу чи школи.

Стартував проєкт "Листи Бахмуту"

Зібрані за кілька місяців листи команда прагне оформити у виставку. Партнерів для цього наразі шукають.

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Автор: 

Бахмут (1561)


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У меня еще пачка соли не распечатанная сохранилась. Кстати соль та самая лучшая была в Украине. Даже в фильме "Ворошиловский стрелок" есть кадр где в сетке-пакете лежит пачка артем соли.
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16.09.2024 13:31 Відповісти
Нехай буде спогадом 21.04.2010 року, коли мешканці "Артьомавска" обрали Зє- та "ригів"
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16.09.2024 15:19 Відповісти
Згадаємо, скільки досвідчених українських військових поклали під Бахмутом, заради піар-акції зе
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16.09.2024 15:36 Відповісти
 
 