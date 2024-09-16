"Листи Бахмуту": Стартував проєкт, який планує зібрати 100 тис. спогадів про знищене росіянами місто. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Вільне радіо" з Донеччини запускає проєкт "Листи Бахмуту". Мета - зібрати та зберегти цифровий архів спогадів про знищене російськими окупантами місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

14 вересня Бахмуту виповнилося 453 роки.

"Святкуванням нині цей день не назвеш, але ми не готові перестати відзначати цей день в році. Там ще є 1% міста. Так, зараз ту землю топчуть росіяни, на жаль, але відлік існування не зупинений", - зазначила ініціаторка проєкту та головна редакторка Вільного радіо Анна Сердюк.

В рамках проєкту планують зібрати 100 тисяч спогадів про місто. Усі охочі зможуть долучитися, написавши лист-звернення до міста як до старого друга у його день народження.

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Листи збиратимуть щонайменше до листопада. Написати свого можна онлайн на сайті Вільного радіо або ж від руки. В наступні 1,5 місяця прийматимуть звичайні паперові листи усі осередки для переселенців з Бахмута, а також центри ЯМаріуполь, які приймають переселенців з громади.

В соцмережах дописи про листи збиратимуть з хештегом #ЛистБахмуту.

Із зібраних листів вдасться сформувати цифровий архів свідчень про місто і його місце в житті людей. Почитати спогади можна буде з розділенням на райони, або ж обравши лише листи зі згадкою конкретного коледжу чи школи.

Зібрані за кілька місяців листи команда прагне оформити у виставку. Партнерів для цього наразі шукають.

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