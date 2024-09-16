"Письма Бахмуту": Стартовал проект, который планирует собрать 100 тыс. воспоминаний об уничтоженном россиянами городе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Свободное радио" из Донецкой области запускает проект "Письма Бахмуту". Цель - собрать и сохранить цифровой архив воспоминаний об уничтоженном российскими оккупантами городе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

14 сентября Бахмуту исполнилось 453 года.

"Празднованием сейчас этот день не назовешь, но мы не готовы перестать отмечать этот день в году. Там еще есть 1% города. Да, сейчас ту землю топчут русские, к сожалению, но отсчет существования не остановлен", - отметила инициатор проекта и главный редактор Свободного радио Анна Сердюк.

В рамках проекта планируют собрать 100 тысяч воспоминаний о городе. Все желающие смогут присоединиться, написав письмо-обращение к городу как к старому другу в его день рождения.

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Письма будут собирать как минимум до ноября. Написать свое можно онлайн на сайте Свободного радио или от руки. В следующие 1,5 месяца будут принимать обычные бумажные письма все ячейки для переселенцев из Бахмута, а также центры ЯМариуполь, которые принимают переселенцев из громады.

В соцсетях сообщения о письмах будут собирать с хэштегом #ЛистБахмуту.

Из собранных писем удастся сформировать цифровой архив свидетельств о городе и его месте в жизни людей. Почитать воспоминания можно будет с разделением на районы, или же выбрав только письма с упоминанием конкретного колледжа или школы.

Собранные за несколько месяцев письма команда стремится оформить в выставку. Партнеров для этого сейчас ищут.

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