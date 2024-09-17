УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4985 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 957 8

У Києві перекрито канал збуту зброї й вибухівки: Поліція вилучила "товару" майже на 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Слідчі поліції Києва спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрили зловмисників, які промишляли збутом нелегальної вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначається, нелегальний "бізнес" налагодили троє мешканців Київської області, віком від 36 до 41 року.

Один із фігурантів через своїх знайомих підшукував "клієнтів" з різних регіонів країни, які мали намір придбати зброю та боєприпаси. Надалі, покупець приїжджав до Києва, де фігуранти продавали йому обраний "товар" під час особистих зустрічей за готівку".

Поліцейські Києва перекрили канал збуту зброї й вибухівки

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойову частину російської ракети Х-101 знешкоджено на Вінничині. ВIДЕО

Зброю ховали на території Київської області

Встановлено, що задля конспірації ділки ховали нелегальний арсенал на території домоволодінь та гаражних приміщень своїх родичів і знайомих, які мешкають у Київській області, а продавали його у столиці.

Відтак під час обшуків вилучено: понад 16 тис. патронів різного калібру, 132 гранатометні постріли, 69 гранат, 2 протитанкові міни, 4 реактивні протитанкові гранати, 2 автомати, 1 кулемет та 5 кг артилерійського пороху.

Поліцейські Києва перекрили канал збуту зброї й вибухівки
Поліцейські Києва перекрили канал збуту зброї й вибухівки

За цінами "чорного" ринку вартість вилученого – майже 1,7 млн грн.

Читайте також: Знешкоджено хакерське угруповання з Чернігова, яке ошукало громадян США на понад 1,2 млн грн, - Нацполіція 

Що загрожує затриманим?

Одному зі зловмисників слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.

Відповідно до санкції статті, за вчинене їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліцейські продовжують проводити заходи щодо встановлення походження зброї та боєприпасів, а також можливих спільників затриманих, додали у пресслужбі.

Поліцейські Києва перекрили канал збуту зброї й вибухівки

Також читайте: Інспектор Львівської митниці організував "схему" для виїзду військовозобов’язаних за кордон, за "послугу" брав до $13 тис., - ДСР Нацполіції. ФОТО

Автор: 

Київ (19490) Київська область (4028) зброя (7466) Нацполіція (15176)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все на продажу - розрішіть вже продаж вогнепальноі зброі
показати весь коментар
17.09.2024 10:54 Відповісти
можу зрозуміти, коли купують гранати, пістолети, автомати і набої до них. ну ще гранатомети, куди не йшло, та й то занадто. але кому потрібні протитанкові міни? кулемети?
показати весь коментар
17.09.2024 10:59 Відповісти
Ну, кулемет вдома на горищі ніколи не завадить.
А міни - рибу глушити
показати весь коментар
17.09.2024 11:23 Відповісти
весь ставок однією міною
показати весь коментар
17.09.2024 14:09 Відповісти
Як раз інфа для західних партнерів. Щоб взагалі перестали допомагать...
показати весь коментар
17.09.2024 11:00 Відповісти
Треба такі речі не продавати, а віддавати безкоштовно за умови застсувння проти **********. Можна бути бандюком, але ісе одно патріотом. 16 тис патронів! Цеж раду можна кілька разів покарати. За умови, звичайно, що ці підараси будуть працювати, а не відпочивати в таіланді
показати весь коментар
17.09.2024 11:05 Відповісти
Була прописана ключова фраза - "товару"!
Так, для поліції це вже товар. Одні приїхали й забрали товар у інших для продажу через свої "мережі"! А хто там з трибуни Верховної Ради кречав про контроль над обігом зброї?!
"Зе" і цим не гемблюють. Продають усе, що лише продається!
показати весь коментар
17.09.2024 11:12 Відповісти
Тепер зрозуміло чому в ЗСУ бракує озброєння😁
показати весь коментар
17.09.2024 11:17 Відповісти
 
 