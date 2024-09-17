У Києві перекрито канал збуту зброї й вибухівки: Поліція вилучила "товару" майже на 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Слідчі поліції Києва спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрили зловмисників, які промишляли збутом нелегальної вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначається, нелегальний "бізнес" налагодили троє мешканців Київської області, віком від 36 до 41 року.

Один із фігурантів через своїх знайомих підшукував "клієнтів" з різних регіонів країни, які мали намір придбати зброю та боєприпаси. Надалі, покупець приїжджав до Києва, де фігуранти продавали йому обраний "товар" під час особистих зустрічей за готівку".

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Зброю ховали на території Київської області

Встановлено, що задля конспірації ділки ховали нелегальний арсенал на території домоволодінь та гаражних приміщень своїх родичів і знайомих, які мешкають у Київській області, а продавали його у столиці.

Відтак під час обшуків вилучено: понад 16 тис. патронів різного калібру, 132 гранатометні постріли, 69 гранат, 2 протитанкові міни, 4 реактивні протитанкові гранати, 2 автомати, 1 кулемет та 5 кг артилерійського пороху.





За цінами "чорного" ринку вартість вилученого – майже 1,7 млн грн.

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Що загрожує затриманим?

Одному зі зловмисників слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.

Відповідно до санкції статті, за вчинене їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Поліцейські продовжують проводити заходи щодо встановлення походження зброї та боєприпасів, а також можливих спільників затриманих, додали у пресслужбі.

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