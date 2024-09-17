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В Киеве перекрыт канал сбыта оружия и взрывчатки: Полиция изъяла "товара" почти на 1,7 млн ​​грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

Следователи полиции Киева совместно с работниками Управления стратегических расследований ДВР НПУ и под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона разоблачили злоумышленников, которые промышляли сбытом нелегального огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, нелегальный "бизнес" наладили трое жителей Киевской области в возрасте от 36 до 41 года.

Один из фигурантов через своих знакомых подыскивал "клиентов" из разных регионов страны, которые намеревались приобрести оружие и боеприпасы. В дальнейшем, покупатель приезжал в Киев, где фигуранты продавали ему выбранный "товар" во время личных встреч за наличные".

Поліцейські Києва перекрили канал збуту зброї й вибухівки

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Оружие прятали на территории Киевской области

Установлено, что для конспирации дельцы прятали нелегальный арсенал на территории домовладений и гаражных помещений своих родственников и знакомых, проживающих в Киевской области, а продавали его в столице.

Поэтому во время обысков изъято: более 16 тыс. патронов различного калибра, 132 гранатометные выстрелы, 69 гранат, 2 противотанковые мины, 4 реактивные противотанковые гранаты, 2 автомата, 1 пулемет и 5 кг артиллерийского пороха.

Поліцейські Києва перекрили канал збуту зброї й вибухівки
Поліцейські Києва перекрили канал збуту зброї й вибухівки

По ценам "черного" рынка стоимость изъятого - почти 1,7 млн грн.

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Что грозит задержанным?

Одному из злоумышленников следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам.

Согласно санкции статьи, за совершенное им грозит до семи лет лишения свободы.

Полицейские продолжают проводить мероприятия по установлению происхождения оружия и боеприпасов, а также возможных сообщников задержанных, добавили в пресс-службе.

Поліцейські Києва перекрили канал збуту зброї й вибухівки

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Автор: 

Киев (25542) Киевская область (4137) оружие (10219) Нацполиция (16471)


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Все на продажу - розрішіть вже продаж вогнепальноі зброі
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17.09.2024 10:54 Ответить
можу зрозуміти, коли купують гранати, пістолети, автомати і набої до них. ну ще гранатомети, куди не йшло, та й то занадто. але кому потрібні протитанкові міни? кулемети?
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17.09.2024 10:59 Ответить
Ну, кулемет вдома на горищі ніколи не завадить.
А міни - рибу глушити
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17.09.2024 11:23 Ответить
весь ставок однією міною
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17.09.2024 14:09 Ответить
Як раз інфа для західних партнерів. Щоб взагалі перестали допомагать...
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17.09.2024 11:00 Ответить
Треба такі речі не продавати, а віддавати безкоштовно за умови застсувння проти **********. Можна бути бандюком, але ісе одно патріотом. 16 тис патронів! Цеж раду можна кілька разів покарати. За умови, звичайно, що ці підараси будуть працювати, а не відпочивати в таіланді
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17.09.2024 11:05 Ответить
Була прописана ключова фраза - "товару"!
Так, для поліції це вже товар. Одні приїхали й забрали товар у інших для продажу через свої "мережі"! А хто там з трибуни Верховної Ради кречав про контроль над обігом зброї?!
"Зе" і цим не гемблюють. Продають усе, що лише продається!
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17.09.2024 11:12 Ответить
Тепер зрозуміло чому в ЗСУ бракує озброєння😁
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17.09.2024 11:17 Ответить
 
 