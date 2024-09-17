В Киеве перекрыт канал сбыта оружия и взрывчатки: Полиция изъяла "товара" почти на 1,7 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ
Следователи полиции Киева совместно с работниками Управления стратегических расследований ДВР НПУ и под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона разоблачили злоумышленников, которые промышляли сбытом нелегального огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Как отмечается, нелегальный "бизнес" наладили трое жителей Киевской области в возрасте от 36 до 41 года.
Один из фигурантов через своих знакомых подыскивал "клиентов" из разных регионов страны, которые намеревались приобрести оружие и боеприпасы. В дальнейшем, покупатель приезжал в Киев, где фигуранты продавали ему выбранный "товар" во время личных встреч за наличные".
Оружие прятали на территории Киевской области
Установлено, что для конспирации дельцы прятали нелегальный арсенал на территории домовладений и гаражных помещений своих родственников и знакомых, проживающих в Киевской области, а продавали его в столице.
Поэтому во время обысков изъято: более 16 тыс. патронов различного калибра, 132 гранатометные выстрелы, 69 гранат, 2 противотанковые мины, 4 реактивные противотанковые гранаты, 2 автомата, 1 пулемет и 5 кг артиллерийского пороха.
По ценам "черного" рынка стоимость изъятого - почти 1,7 млн грн.
Что грозит задержанным?
Одному из злоумышленников следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам.
Согласно санкции статьи, за совершенное им грозит до семи лет лишения свободы.
Полицейские продолжают проводить мероприятия по установлению происхождения оружия и боеприпасов, а также возможных сообщников задержанных, добавили в пресс-службе.
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А міни - рибу глушити
Так, для поліції це вже товар. Одні приїхали й забрали товар у інших для продажу через свої "мережі"! А хто там з трибуни Верховної Ради кречав про контроль над обігом зброї?!
"Зе" і цим не гемблюють. Продають усе, що лише продається!