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Атака "Шахедів" на Кропивницький: є загиблий та поранена, пошкоджено будинки. ФОТО

Внаслідок атаки ворожих ударних дронів у Кропивницькому Кіровоградської області пошкоджено кілька житлових будинків. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в одному з дворів сталася пожежа.

Жертва російської атаки

За даними ОВА, на жаль, є загиблий та поранена.

"Легкі поранення отримала 90-річна жінка. Медики вже надали їй допомогу. Госпіталізації не потребує", - додає Райкович.

Всі відповідні служби працюють на місці.

Також читайте: У Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги (оновлено)

Наслідки атаки дронів на Кропивницький
Наслідки атаки дронів на Кропивницький
Наслідки атаки дронів на Кропивницький

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Кропивницькому пролунали вибухи. Ворог атакує ударними БпЛА

Автор: 

Кропивницький (346) дрони (4739)


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Давно по місту не попадали п.дори. Кожну ніч по 50 шахедів , скільки за за рік?
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18.09.2024 09:49 Відповісти
Ще раз про пейджери. Ізраїльтяни підсунули хезболлі пейджери; тепер ті знають і будуть стерегтись. А нам кацапи підсунули тєлєграм, і наші користуються в армії і не журяться. Розповідають про end-to-end-encripted. Он ZIP також encripted, а спробуйте передати по мейлу zip-файл. Тобто для тих, кому треба, всі енкріпти до бані.
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18.09.2024 09:52 Відповісти
"Кропивницький кіровоградської області"! Яку ж мерзоту понавибирали до облради, що до сих пір, на 13-му році війни (з 2014 р) цілують жопу кацапам в пам'ять про їхнього паскуду Кірова.
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18.09.2024 09:55 Відповісти
Не все так просто. Назви областей прописані в українській Конституції.
Щоб поміняти якусь назву області, потрібно вносити зміни в Конституцію.
А під час війни Конституцію заборонено змінювати.
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18.09.2024 10:31 Відповісти
Був на дачі в передмісті, "шахед" пролетів низько і торохтів так що хоч вуха затискай, через 30сек вибух, знаю район куди потрапив але ...
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18.09.2024 13:22 Відповісти
 
 