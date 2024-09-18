Атака "Шахедів" на Кропивницький: є загиблий та поранена, пошкоджено будинки. ФОТО

Внаслідок атаки ворожих ударних дронів у Кропивницькому Кіровоградської області пошкоджено кілька житлових будинків.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в одному з дворів сталася пожежа.

Жертва російської атаки

За даними ОВА, на жаль, є загиблий та поранена.

"Легкі поранення отримала 90-річна жінка. Медики вже надали їй допомогу. Госпіталізації не потребує", - додає Райкович.

Всі відповідні служби працюють на місці.

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