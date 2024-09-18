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Атака "Шахедов" на Кропивницкий: есть погибший и раненый, повреждены дома. ФОТО

В результате атаки вражеских ударных дронов в Кропивницком Кировоградской области повреждены несколько жилых домов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в одном из дворов произошел пожар.

Жертва российской атаки

По данным ОВА, к сожалению, есть погибший и раненая.

"Легкие ранения получила 90-летняя женщина. Медики уже оказали ей помощь. В госпитализации не нуждается", - добавляет Райкович.

Все соответствующие службы работают на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Виннитчине, в Кропивницком и Кременчуге раздавались взрывы

Наслідки атаки дронів на Кропивницький
Наслідки атаки дронів на Кропивницький
Наслідки атаки дронів на Кропивницький

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Кропивницком прогремели взрывы. Враг атакует ударными БпЛА

Автор: 

Кропивницький (541) дроны (3931)


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Давно по місту не попадали п.дори. Кожну ніч по 50 шахедів , скільки за за рік?
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18.09.2024 09:49 Ответить
Ще раз про пейджери. Ізраїльтяни підсунули хезболлі пейджери; тепер ті знають і будуть стерегтись. А нам кацапи підсунули тєлєграм, і наші користуються в армії і не журяться. Розповідають про end-to-end-encripted. Он ZIP також encripted, а спробуйте передати по мейлу zip-файл. Тобто для тих, кому треба, всі енкріпти до бані.
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18.09.2024 09:52 Ответить
"Кропивницький кіровоградської області"! Яку ж мерзоту понавибирали до облради, що до сих пір, на 13-му році війни (з 2014 р) цілують жопу кацапам в пам'ять про їхнього паскуду Кірова.
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18.09.2024 09:55 Ответить
Не все так просто. Назви областей прописані в українській Конституції.
Щоб поміняти якусь назву області, потрібно вносити зміни в Конституцію.
А під час війни Конституцію заборонено змінювати.
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18.09.2024 10:31 Ответить
Був на дачі в передмісті, "шахед" пролетів низько і торохтів так що хоч вуха затискай, через 30сек вибух, знаю район куди потрапив але ...
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18.09.2024 13:22 Ответить
 
 