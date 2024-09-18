Атака "Шахедов" на Кропивницкий: есть погибший и раненый, повреждены дома. ФОТО
В результате атаки вражеских ударных дронов в Кропивницком Кировоградской области повреждены несколько жилых домов.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в одном из дворов произошел пожар.
Жертва российской атаки
По данным ОВА, к сожалению, есть погибший и раненая.
"Легкие ранения получила 90-летняя женщина. Медики уже оказали ей помощь. В госпитализации не нуждается", - добавляет Райкович.
Все соответствующие службы работают на месте.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Кропивницком прогремели взрывы. Враг атакует ударными БпЛА
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Щоб поміняти якусь назву області, потрібно вносити зміни в Конституцію.
А під час війни Конституцію заборонено змінювати.