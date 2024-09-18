Атака "Шахедов" на Кропивницкий: есть погибший и раненый, повреждены дома. ФОТО

В результате атаки вражеских ударных дронов в Кропивницком Кировоградской области повреждены несколько жилых домов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в одном из дворов произошел пожар.

Жертва российской атаки

По данным ОВА, к сожалению, есть погибший и раненая.

"Легкие ранения получила 90-летняя женщина. Медики уже оказали ей помощь. В госпитализации не нуждается", - добавляет Райкович.

Все соответствующие службы работают на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Виннитчине, в Кропивницком и Кременчуге раздавались взрывы







Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Кропивницком прогремели взрывы. Враг атакует ударными БпЛА