Друзі по розуму, послання путіну, обличчя російської дипломатії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Не велика потеря...

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лівані сотні бойовиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів, серед поранених посол Ірану

Обличчя російської дипломатії

Вальсіруєм. Дами запрошують кавалерів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступ ЗСУ на Курську область явно поставив Путіна у глухий кут, - міністр оборони Великої Британії Гілі

Покликали на допомогу...

"Дружній вогонь"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ, ГУР та ССО уразили склад з "Іскандерами", "Точками-У" та КАБАми у Тверській області РФ, - джерело. ВIДЕО

Без сумнівів

... а так душевно було

Кремлівська сарана

Специально для угруповання "Хезболла"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль щонайменше 15 років готував операцію з підриву пейджерів "Хезболли" в Лівані, - ЗМІ

Отакої...

Терміново!

"Все по плану"

Тільки не це...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безугла подала заяву про звільнення з посади заступника Комітету з питань оборони, просить перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики

Нові часи - нові гасла

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Одарченко, якого викрили на корупції, втік за кордон, - ЦПК

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дмитрук втік через кордон із Придністров’ям. Зараз він подорожує по деяких країнах, - Костін

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від Деркача до Одарченка: як українські можновладці тікають від покарання

Double

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Трампа у Флориді сталася стрілянина. У штабі політика заявили, що він у безпеці, ймовірного підозрюваного затримали (доповнено)

Друзі по розуму

Послання путіну

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