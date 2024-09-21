Друзі по розуму, послання путіну, обличчя російської дипломатії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Не велика потеря...
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лівані сотні бойовиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів, серед поранених посол Ірану
Обличчя російської дипломатії
Вальсіруєм. Дами запрошують кавалерів
Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступ ЗСУ на Курську область явно поставив Путіна у глухий кут, - міністр оборони Великої Британії Гілі
Покликали на допомогу...
"Дружній вогонь"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ, ГУР та ССО уразили склад з "Іскандерами", "Точками-У" та КАБАми у Тверській області РФ, - джерело. ВIДЕО
Без сумнівів
... а так душевно було
Кремлівська сарана
Специально для угруповання "Хезболла"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль щонайменше 15 років готував операцію з підриву пейджерів "Хезболли" в Лівані, - ЗМІ
Отакої...
Терміново!
"Все по плану"
Тільки не це...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Безугла подала заяву про звільнення з посади заступника Комітету з питань оборони, просить перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики
Нові часи - нові гасла
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Одарченко, якого викрили на корупції, втік за кордон, - ЦПК
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дмитрук втік через кордон із Придністров’ям. Зараз він подорожує по деяких країнах, - Костін
Читайте на "Цензор.НЕТ": Від Деркача до Одарченка: як українські можновладці тікають від покарання
Double
Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Трампа у Флориді сталася стрілянина. У штабі політика заявили, що він у безпеці, ймовірного підозрюваного затримали (доповнено)
Друзі по розуму
Послання путіну
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