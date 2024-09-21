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Новини Фото Фотошопи політиків
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Друзі по розуму, послання путіну, обличчя російської дипломатії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Не велика потеря...

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лівані сотні бойовиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів, серед поранених посол Ірану

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Обличчя російської дипломатії

фотожаба

Вальсіруєм. Дами запрошують кавалерів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступ ЗСУ на Курську область явно поставив Путіна у глухий кут, - міністр оборони Великої Британії Гілі

фотожаба

Покликали на допомогу...

фотожаба

"Дружній вогонь"

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Дрони СБУ, ГУР та ССО уразили склад з "Іскандерами", "Точками-У" та КАБАми у Тверській області РФ, - джерело. ВIДЕО

фотожаба

Без сумнівів

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... а так душевно було

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Кремлівська сарана

фотожаба

Специально для угруповання "Хезболла"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль щонайменше 15 років готував операцію з підриву пейджерів "Хезболли" в Лівані, - ЗМІ

фотожаба

Отакої...

фотожаба

Терміново!

фотожаба

"Все по плану"

фотожаба

Тільки не це...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безугла подала заяву про звільнення з посади заступника Комітету з питань оборони, просить перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики

фотожаба

Нові часи - нові гасла

Читайте на "Цензор.НЕТ":  "Слуга народу" Одарченко, якого викрили на корупції, втік за кордон, - ЦПК

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дмитрук втік через кордон із Придністров’ям. Зараз він подорожує по деяких країнах, - Костін

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від Деркача до Одарченка: як українські можновладці тікають від покарання

фотожаба

Double

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Трампа у Флориді сталася стрілянина. У штабі політика заявили, що він у безпеці, ймовірного підозрюваного затримали (доповнено)

фотожаба

Друзі по розуму

фотожаба

Послання путіну

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лавров Сергій (1592) політика (4436) путін володимир (23873) фотожаба (13895) Шойгу Сергій (628) Трамп Дональд (5806)


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21.09.2024 09:57 Відповісти
Щоб доставити уламки до цілі ))
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21.09.2024 10:12 Відповісти
Кашпіровський повернувся.
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21.09.2024 09:59 Відповісти
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21.09.2024 10:01 Відповісти
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21.09.2024 10:50 Відповісти
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21.09.2024 11:15 Відповісти
Усі фотожаби вдали.
Більше сподобалась "Друзі по розуму".
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21.09.2024 16:06 Відповісти
 
 