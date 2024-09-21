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Друзья по разуму, послание путину, лицо российской дипломатии. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Не велика потеря...

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Лицо российской дипломатии

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Вальсируем. Дамы приглашают кавалеров

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Позвали на помощь...

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"Дружеский огонь"

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Без сомнения.

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... а так душевно было

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Кремлевская саранча

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Специально для группировки "Хезболла"

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Вот так...

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Срочно!

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"Все по плану"

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Только не это...

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фотожаба

Новые времена - новые лозунги

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Double

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Друзья по разуму

фотожаба

Послание Путину

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Автор: 

Лавров Сергей (2306) политика (6998) путин владимир (31318) фотожаба (14418) Шойгу Сергей (714) Трамп Дональд (5368)


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21.09.2024 09:57 Ответить
Щоб доставити уламки до цілі ))
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21.09.2024 10:12 Ответить
Кашпіровський повернувся.
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21.09.2024 09:59 Ответить
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21.09.2024 10:01 Ответить
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21.09.2024 10:50 Ответить
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21.09.2024 11:15 Ответить
Усі фотожаби вдали.
Більше сподобалась "Друзі по розуму".
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21.09.2024 16:06 Ответить
 
 