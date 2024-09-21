Друзья по разуму, послание путину, лицо российской дипломатии. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Не велика потеря...

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Лицо российской дипломатии

Вальсируем. Дамы приглашают кавалеров

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Позвали на помощь...

"Дружеский огонь"

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Без сомнения.

... а так душевно было

Кремлевская саранча

Специально для группировки "Хезболла"

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Вот так...

Срочно!

"Все по плану"

Только не это...

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Новые времена - новые лозунги

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Double

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Друзья по разуму

Послание Путину

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