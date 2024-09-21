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Друзья по разуму, послание путину, лицо российской дипломатии. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Не велика потеря...
Лицо российской дипломатии
Вальсируем. Дамы приглашают кавалеров
Позвали на помощь...
"Дружеский огонь"
Без сомнения.
... а так душевно было
Кремлевская саранча
Специально для группировки "Хезболла"
Вот так...
Срочно!
"Все по плану"
Только не это...
Новые времена - новые лозунги
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Double
Друзья по разуму
Послание Путину
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