Доба на Донеччині: Під обстрілами окупантів перебували чотири райони області, поранено 13 осіб. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська 31 раз обстріляли населені пункти у Волноваському, Покровському, Краматорському та Бахмутському районах Донецької області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Волноваський район

У Богоявленці Вугледарської громади 2 людини поранено, зруйновано 2 будинки, ще 7 пошкоджено; у Новоукраїнці поранено 2 людини.

Покровський район

У Курахівській громаді пошкоджено 3 будинки у Трудовому і 1 у Ганнівці. У Покровську знищено будинок, пошкоджено підприємство, інфраструктурний об'єкт і 4 торгові павільйони. У Мирнограді поранено людину.

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Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади зруйновано 2 будинки. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 10 торгових павільйонів, крамницю, адмінбудівлю, 4 автівки, лінію електропередач і газогін.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 20 приватних будинків і багатоповерхівка.

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Як зазначається, загалом за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 757 людей, у тому числі 150 дітей.







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