Сутки на Донетчине: Под обстрелами оккупантов находились четыре района области, ранены 13 человек. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские войска 31 раз обстреляли населенные пункты в Волновахском, Покровском, Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Волновахский район
В Богоявленке Угледарской громады 2 человека ранены, разрушены 2 дома, еще 7 повреждены; в Новоукраинке ранены 2 человека.
Покровский район
В Кураховской громаде повреждены 3 дома в Трудовом и 1 в Анновке. В Покровске уничтожен дом, повреждено предприятие, инфраструктурный объект и 4 торговых павильона. В Мирнограде ранен человек.
Краматорский район
В Заречном Лиманской громады разрушены 2 дома. В Дружковке ранены 2 человека, поврежден дом. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 7 многоэтажек, 10 торговых павильонов, магазин, админздание, 4 автомобиля, линия электропередач и газопровод.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 2 дома. В Торецке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 20 частных домов и многоэтажка.
Как отмечается, всего за сутки россияне 31 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 757 человек, в том числе - 150 детей.
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