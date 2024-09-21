РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4217 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
451 0

Сутки на Донетчине: Под обстрелами оккупантов находились четыре района области, ранены 13 человек. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска 31 раз обстреляли населенные пункты в Волновахском, Покровском, Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Богоявленке Угледарской громады 2 человека ранены, разрушены 2 дома, еще 7 повреждены; в Новоукраинке ранены 2 человека.

Покровский район

В Кураховской громаде повреждены 3 дома в Трудовом и 1 в Анновке. В Покровске уничтожен дом, повреждено предприятие, инфраструктурный объект и 4 торговых павильона. В Мирнограде ранен человек.

Также читайте: Рашисты активизировали штурмы в направлении Курахово Донецкой области, - DeepState

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады разрушены 2 дома. В Дружковке ранены 2 человека, поврежден дом. В Константиновке ранены 5 человек, повреждены 7 многоэтажек, 10 торговых павильонов, магазин, админздание, 4 автомобиля, линия электропередач и газопровод.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 2 дома. В Торецке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 20 частных домов и многоэтажка.

Также смотрите: РФ обстреляла Константиновку на Донетчине: Пострадали 5 человек. ФОТО

Как отмечается, всего за сутки россияне 31 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 757 человек, в том числе - 150 детей.

Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу

Читайте также: В Селидово нет российских военных, бои ведутся на подступах, - офицер 15-й БрОП НГУ Рясный

Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу

Смотрите: Сутки на Донетчине: РФ 33 раза била по области, 3 человека погибли, 8 ранены. ФОТОрепортаж

Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу
Обстріли Донеччини за добу

Автор: 

обстрел (27336) Донецкая область (9746)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 