РФ вдарила по пожежній частині в Костянтинівці: Поранено рятувальника, його стан стабільно важкий. ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили по пожежно-рятувальній частині Костянтинівки на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок удару отримав поранення старший пожежний-рятувальник, який перебував на добовому чергуванні", - йдеться в повідомленні.

Його доправили до лікарні, у чоловіка множинні поранення шиї та обличчя, перелом щелепи, контузія. Стан стабільно важкий.

Пошкоджено приватні транспортні засоби рятувальників. Надзвичайники ліквідували пожежу мікроавтобуса.

Нагадаємо, 24 вересня російські загарбники обстріляли пожежну частину в Кураховому на Донеччині.

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