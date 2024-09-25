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РФ вдарила по пожежній частині в Костянтинівці: Поранено рятувальника, його стан стабільно важкий. ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили по пожежно-рятувальній частині Костянтинівки на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок удару отримав поранення старший пожежний-рятувальник, який перебував на добовому чергуванні", - йдеться в повідомленні.

Його доправили до лікарні, у чоловіка множинні поранення шиї та обличчя, перелом щелепи, контузія. Стан стабільно важкий.

Пошкоджено приватні транспортні засоби рятувальників. Надзвичайники ліквідували пожежу мікроавтобуса.

Нагадаємо, 24 вересня російські загарбники обстріляли пожежну частину в Кураховому на Донеччині.

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Росіяни обстріляли пожежну частину в Костянтинівці. Поранено рятувальника
Росіяни обстріляли пожежну частину в Костянтинівці. Поранено рятувальника
Росіяни обстріляли пожежну частину в Костянтинівці. Поранено рятувальника

Автор: 

обстріл (28613) Донецька область (8529) ДСНС (5116) Костянтинівка (286)


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росейська скотина.
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25.09.2024 15:28 Відповісти
 
 