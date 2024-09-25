РФ вдарила по пожежній частині в Костянтинівці: Поранено рятувальника, його стан стабільно важкий. ФОТОрепортаж
Російські війська вдарили по пожежно-рятувальній частині Костянтинівки на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок удару отримав поранення старший пожежний-рятувальник, який перебував на добовому чергуванні", - йдеться в повідомленні.
Його доправили до лікарні, у чоловіка множинні поранення шиї та обличчя, перелом щелепи, контузія. Стан стабільно важкий.
Пошкоджено приватні транспортні засоби рятувальників. Надзвичайники ліквідували пожежу мікроавтобуса.
Нагадаємо, 24 вересня російські загарбники обстріляли пожежну частину в Кураховому на Донеччині.
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Mykola Lishunov
показати весь коментар25.09.2024 15:28 Відповісти Мені подобається 0
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