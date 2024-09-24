Рашисти обстріляли пожежну частину в Кураховому на Донеччині. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська обстріляли пожежну частину в Кураховому на Донеччині.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Удару було завдано сьогодні вранці, внаслідок чого пошкоджено будівлю пожежної частини.
Серед особового складу ніхто не постраждав.
"Напередодні, з метою безпекової складової, рятувальники передислокувалися до іншого місця несення служби", - додали в ДСНС.
Зазначимо, це вже другий обстріл пожежної частини в Кураховому від початку вересня.
7 вересня 2024 року війська РФ атакували 73 державну пожежно-рятувальну частину. Внаслідок чого було пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини та пожежний автомобіль.
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