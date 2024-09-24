Знищено 800 га лісу: ліквідовано масштабну пожежу на Лиманщині. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували лісову пожежу на території Лиманського лісництва на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, протягом 9 днів надзвичайники цілодобово боролися з масштабною вогняною стихією, яка охопила велику територію.
"Загалом знищено 800,9 га лісу", - наголошують у ДСНС.
Завдяки скоординованим діям, рятувальники поступово локалізували осередки займання та врятували десятки гектарів лісу.
Нагадаємо, що 15 вересня лісова пожежа виникла внаслідок ворожого обстрілу, після якого вогонь швидко поширився на велику площу через сильний вітер.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 21 вересня вогнеборці локалізували масштабну лісову пожежу на території Лиманської громади.
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