Уничтожено 800 га леса: ликвидирован масштабный пожар на Лиманщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ликвидировали лесной пожар на территории Лиманского лесничества в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в течение 9 дней чрезвычайники круглосуточно боролись с масштабной огненной стихией, которая охватила большую территорию.

"Всего уничтожено 800,9 га леса", - отмечают в ГСЧС.



Благодаря скоординированным действиям, спасатели постепенно локализовали очаги возгорания и спасли десятки гектаров леса.











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Напомним, что 15 сентября лесной пожар возник в результате вражеского обстрела, после которого огонь быстро распространился на большую площадь из-за сильного ветра.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 21 сентября пожарные локализовали масштабный лесной пожар на территории Лиманской громады.