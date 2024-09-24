РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10185 посетителей онлайн
Новости Фото Война
814 0

Рашисты обстреляли пожарную часть в Курахово на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска обстреляли пожарную часть в Курахово Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен сегодня утром, в результате чего повреждено здание пожарной части.

Среди личного состава никто не пострадал.

"Накануне, с целью безопасности составляющей, спасатели передислоцировались к другому месту несения службы", - добавили в ГСЧС.

Отметим, это уже второй обстрел пожарной части в Курахово с начала сентября.

7 сентября 2024 года войска РФ атаковали 73 государственную пожарно-спасательную часть. В результате чего было повреждено здание пожарно-спасательной части и пожарный автомобиль.

Также смотрите: Уничтожено 800 га леса: ликвидирован масштабный пожар на Лиманщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

РФ вдарила по пожежній частині в Кураховому
РФ вдарила по пожежній частині в Кураховому
РФ вдарила по пожежній частині в Кураховому

Автор: 

обстрел (27259) Донецкая область (9700) ГСЧС (4977)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 