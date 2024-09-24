Рашисты обстреляли пожарную часть в Курахово на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупационные войска обстреляли пожарную часть в Курахово Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Удар был нанесен сегодня утром, в результате чего повреждено здание пожарной части.
Среди личного состава никто не пострадал.
"Накануне, с целью безопасности составляющей, спасатели передислоцировались к другому месту несения службы", - добавили в ГСЧС.
Отметим, это уже второй обстрел пожарной части в Курахово с начала сентября.
7 сентября 2024 года войска РФ атаковали 73 государственную пожарно-спасательную часть. В результате чего было повреждено здание пожарно-спасательной части и пожарный автомобиль.
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