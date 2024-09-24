Рашисты обстреляли пожарную часть в Курахово на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска обстреляли пожарную часть в Курахово Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен сегодня утром, в результате чего повреждено здание пожарной части.

Среди личного состава никто не пострадал.

"Накануне, с целью безопасности составляющей, спасатели передислоцировались к другому месту несения службы", - добавили в ГСЧС.

Отметим, это уже второй обстрел пожарной части в Курахово с начала сентября.

7 сентября 2024 года войска РФ атаковали 73 государственную пожарно-спасательную часть. В результате чего было повреждено здание пожарно-спасательной части и пожарный автомобиль.

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