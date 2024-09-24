Рашисти вдарили КАБами по Костянтинівці: 1 людина загинула, 2 поранені. ФОТО
Зранку 24 вересня 2024 року війська РФ скинули дві керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви російського удару
За даними ОВА, попередньо 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок ранкового удару по Костянтинівці.
"Росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Загинув 39-річний чоловік, ще двоє отримали поранення і перебувають у стані середньої тяжкості", - зазначив очільник регіону.
Пошкодження
Також зазначається, що через ворожий удар пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти і господарське приміщення.
"Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь", - закликав Філашкін мешканців Донеччини.
Раніше Повітряні сили інформували, що ворог запускає КАБи на Сумщину.
Також повідомлялося, що 23 вересня РФ повторно обстріляла Краматорськ: Загинула жінка, поранено 3 особи
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