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Рашисти вдарили КАБами по Костянтинівці: 1 людина загинула, 2 поранені. ФОТО

Зранку 24 вересня 2024 року війська РФ скинули дві керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви російського удару 

За даними ОВА, попередньо 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок ранкового удару по Костянтинівці.

"Росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Загинув 39-річний чоловік, ще двоє отримали поранення і перебувають у стані середньої тяжкості", - зазначив очільник регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила по Малинівці та Костянтинівці на Донеччині: Постраждали 6 осіб. ФОТО

Пошкодження

Також зазначається, що через ворожий удар пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти і господарське приміщення.

Наслідки удару по Костянтинівці
Наслідки удару по Костянтинівці
Наслідки удару по Костянтинівці

"Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь", - закликав Філашкін мешканців Донеччини.

Раніше Повітряні сили інформували, що ворог запускає КАБи на Сумщину.

Також повідомлялося, що 23 вересня РФ повторно обстріляла Краматорськ: Загинула жінка, поранено 3 особи

Автор: 

обстріл (28613) КАБ (359) Костянтинівка (286)


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24.09.2024 12:40 Відповісти
Так как глава ОГА в телеграмм-канале пишет про город. Значит имеется в виду не та Константиновка что посередине между Марьянкой и Угледаром, а та где стекольный завод. Возле Краматорска
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24.09.2024 13:17 Відповісти
 
 