Рашисты ударили КАБами по Константиновке: 1 человек погиб, 2 ранены. ФОТО
Утром 24 сентября 2024 года войска РФ сбросили две управляемые авиабомбы на Константиновку Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Жертвы российского удара
По данным ОВА, предварительно 1 человек погиб и 2 ранены в результате утреннего удара по Константиновке.
"Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. Погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения и находятся в состоянии средней тяжести", - отметил глава региона.
Повреждение
Также отмечается, что из-за вражеского удара повреждены 2 инфраструктурных объекта и хозяйственное помещение.
"Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь", - призвал Филашкин жителей Донецкой области.
Ранее Воздушные силы информировали, что враг запускает КАБы на Сумщину.
Также сообщалось, что 23 сентября РФ повторно обстреляла Краматорск: Погибла женщина, ранены 3 человека
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