Рашисты ударили КАБами по Константиновке: 1 человек погиб, 2 ранены. ФОТО

Утром 24 сентября 2024 года войска РФ сбросили две управляемые авиабомбы на Константиновку Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы российского удара

По данным ОВА, предварительно 1 человек погиб и 2 ранены в результате утреннего удара по Константиновке.

"Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. Погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения и находятся в состоянии средней тяжести", - отметил глава региона.

Также смотрите: РФ ударила по Малиновке и Константиновке в Донецкой области: Пострадали 6 человек. ФОТО

Повреждение

Также отмечается, что из-за вражеского удара повреждены 2 инфраструктурных объекта и хозяйственное помещение.







"Призываю всех: будьте ответственными! Эвакуируйтесь", - призвал Филашкин жителей Донецкой области.

Ранее Воздушные силы информировали, что враг запускает КАБы на Сумщину.

Также сообщалось, что 23 сентября РФ повторно обстреляла Краматорск: Погибла женщина, ранены 3 человека