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Перспектива для росіян, космічна програма рф, мирний план Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

У правильному напрямку

фотожаба

На Вашингтон!

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Міжконтинентальна ракета РФ "Сармат" вибухнула під час випробувань: нові супутникові знімки. ФОТО

фотожаба

Часи минають...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч з Трампом: Маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп на запрошення Зеленського пообіцяв відвідати Україну: "Обов’язково. Це прекрасна країна"

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Десь в Америці

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Мирний план Трампа

Читайте на "Цензор.НЕТ": України більше немає, вона майже вся зруйнована. Її народ мертвий, - Трамп

фотожаба

Політичний союз

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На кожен російський склад

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Ядерний терорист-смертник

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Космічна програма рф

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Кастінг

Читайте на "Цензор.НЕТ":  Співачка Гросу стала "офіційною представницею української культури в Нью-Йорку": В МЗС заявили, що вона не дипломат. ВIДЕО

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Робочі будні МЗС рф

фотожаба

Щоденна робота

фотожаба

Цар пакетів

фотожаба

Сезон гробів

фотожаба

Перспектива для росіян

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

політика (4439) путін володимир (23878) росія (65379) фотожаба (13898) Захарова Марія (355)


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Топ коментарі
+14
оця ?
вона настільки правдива, що вже не смішно
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28.09.2024 10:50
+10
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28.09.2024 10:52
+5
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28.09.2024 10:30
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28.09.2024 10:30 Відповісти
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28.09.2024 10:52 Відповісти
Єрмак всюди з Зеленським разом як Тарапунька і Штепсель, тільки не смішні а каверверсійно карикатурні.
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28.09.2024 11:04 Відповісти
Гарний фотограф!
Шворку на який регент тримає макаку не побачили!
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28.09.2024 11:18 Відповісти
одна фотожаба дійсно вдалась
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28.09.2024 10:34 Відповісти
оця ?
вона настільки правдива, що вже не смішно
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28.09.2024 10:50 Відповісти
уявіть які про нас з нашим то дурачком можна жаби наробити
ми ще в гіршій ситуції ніж кацапури
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28.09.2024 10:49 Відповісти
кожний робить себе сам, хто на який кактус сів то є зароботок...
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28.09.2024 10:53 Відповісти
Ха-ха ,а якщо Трамп знову стане президентом ,от тоді посміємось ,тільки не над ним ,а над собою і цей сміх нам вилізе боком.
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28.09.2024 17:17 Відповісти
там є система стримування та противаг... Та й виборці зебіленського іржуть і в домовинах, зайшла їм творчість головного зебіла взесвіту...
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28.09.2024 18:10 Відповісти
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28.09.2024 18:05 Відповісти
 
 