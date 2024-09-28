Перспектива для росіян, космічна програма рф, мирний план Трампа. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
У правильному напрямку
На Вашингтон!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжконтинентальна ракета РФ "Сармат" вибухнула під час випробувань: нові супутникові знімки. ФОТО
Часи минають...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч з Трампом: Маємо спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп на запрошення Зеленського пообіцяв відвідати Україну: "Обов’язково. Це прекрасна країна"
Десь в Америці
Мирний план Трампа
Читайте на "Цензор.НЕТ": України більше немає, вона майже вся зруйнована. Її народ мертвий, - Трамп
Політичний союз
На кожен російський склад
Ядерний терорист-смертник
Космічна програма рф
Кастінг
Читайте на "Цензор.НЕТ": Співачка Гросу стала "офіційною представницею української культури в Нью-Йорку": В МЗС заявили, що вона не дипломат. ВIДЕО
Робочі будні МЗС рф
Щоденна робота
Цар пакетів
Сезон гробів
Перспектива для росіян
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Шворку на який регент тримає макаку не побачили!
вона настільки правдива, що вже не смішно
ми ще в гіршій ситуції ніж кацапури