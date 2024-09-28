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Перспектива для россиян, космическая программа рф, мирный план Трампа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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В правильном направлении

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Автор: 

политика (7001) путин владимир (31321) россия (95671) фотожаба (14421) Захарова Мария (375)


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Топ комментарии
+14
оця ?
вона настільки правдива, що вже не смішно
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28.09.2024 10:50
+10
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28.09.2024 10:52
+5
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28.09.2024 10:30
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28.09.2024 10:30 Ответить
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28.09.2024 10:52 Ответить
Єрмак всюди з Зеленським разом як Тарапунька і Штепсель, тільки не смішні а каверверсійно карикатурні.
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28.09.2024 11:04 Ответить
Гарний фотограф!
Шворку на який регент тримає макаку не побачили!
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28.09.2024 11:18 Ответить
одна фотожаба дійсно вдалась
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28.09.2024 10:34 Ответить
оця ?
вона настільки правдива, що вже не смішно
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28.09.2024 10:50 Ответить
уявіть які про нас з нашим то дурачком можна жаби наробити
ми ще в гіршій ситуції ніж кацапури
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28.09.2024 10:49 Ответить
кожний робить себе сам, хто на який кактус сів то є зароботок...
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28.09.2024 10:53 Ответить
Ха-ха ,а якщо Трамп знову стане президентом ,от тоді посміємось ,тільки не над ним ,а над собою і цей сміх нам вилізе боком.
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28.09.2024 17:17 Ответить
там є система стримування та противаг... Та й виборці зебіленського іржуть і в домовинах, зайшла їм творчість головного зебіла взесвіту...
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28.09.2024 18:10 Ответить
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28.09.2024 18:05 Ответить
 
 