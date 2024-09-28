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Вантажівка врізалася у блокпост на Рівненщині: загинув поліцейський Сергій Трум, за життя його колеги борються лікарі (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 вересня 2024 року, на Рівненщині під час несення служби на блокпосту загинув поліцейський Сергій Трум.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Поліцейський Сергій Трум загинув на блокпосту

Вантажівка врізалася у блокпост

Життя старшого сержанта поліції Сергія Трума, поліцейського-водія взводу №2 роти конвойної служби ГУНП в Рівненській області, забрала дорожньо-транспортна пригода.

"Сьогодні у блокпост, на якому несли службу поліцейські та військові, на швидкості врізалася вантажівка. Травми, які отримав Сергій Трум, виявилися смертельними. За життя його колеги, а також співробітника ВСП нині борються лікарі", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Ніжині керівник райуправління поліції збив на смерть військового: ДБР відкрило провадження. ФОТОрепортаж

Що відомо про загиблого поліцейського?

Свій шлях у правоохоронних органах Сергій почав у 2005 році. За його плечима робота у патрульній службі, групі реагування патрульної поліції, конвойній службі. Із травня він був відряджений до складу бойового підрозділу патрульної поліції "Хижак". Нічне чергування стало останнім у його житті.

Декілька днів тому Сергію виповнилось 40 років. Без батька залишився 16-річний син.

Нацполіція висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Оновлена інформація

Як пізніше додали у департаменті комунікацій поліції Рівненської області, у блокпост врізалася автоцистерна, загинув поліцейський, іще один поліцейський та військовий травмовані

Автопригода сталася сьогодні, 28 вересня, близько 08:15 на трасі Київ-Ковель-Ягодин.

"Попередньо слідством встановлено, що водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей.

Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні", - йдеться у повідомленні.

ДТП на блокпосту на Рівненщині
ДТП на блокпосту на Рівненщині
ДТП на блокпосту на Рівненщині

Що відомо про водія?

За даними поліції, керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, відповідно до огляду - тверезий. Через шоковий стан пояснити поки нічого не може.

64-річного жителя Кременчука слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Внаслідок наїзду пошкоджене також службове авто поліцейського офіцера громади. Сам правоохоронець не постраждав.

Цистерна була наповнена газом, на щастя, вона не розгерметизувалась.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління проводить досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини події.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 28 вересня через удар РФ по лікарні в Сумах загинув поліцейський Ігор Поладич.

Автор: 

ДТП (4473) Нацполіція (15205) втрати (4413) Рівненська область (1180)


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Топ коментарі
+21
Рівненщина межує із білоруссю, країною - сателітом рф, тому, мабуть, цим і пояснюється наявність там блок-посту. Отримав наказ - ніс службу. Горе близьким та рідним. Співчуття.
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28.09.2024 13:26
+20
Блокпост на рівненщині... Нахіба він там?
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28.09.2024 13:14
+12
Ухилянтів виловлювати. І таких постів багато на Закарпатті, куди за два останні роки не залетіло жодної ракети, чи шахеда.
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28.09.2024 13:24
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Блокпост на рівненщині... Нахіба він там?
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28.09.2024 13:14 Відповісти
В ТЦК відловлюють лише тварин. Люди йдуть до ТЦК самі.
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28.09.2024 14:27 Відповісти
Ухилянтів виловлювати. І таких постів багато на Закарпатті, куди за два останні роки не залетіло жодної ракети, чи шахеда.
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28.09.2024 13:24 Відповісти
R.I.P.,
співчуття близьким

і такі блок-пости мають бути кругом, і на Закарпатті!
для вилову диверсантів-ухилянтів! 👿
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28.09.2024 13:55 Відповісти
Там поряд "братня Білорусь". Створили "бойовий підрозділ " "Хижак" патрульної поліції. АЕС в Вараші- стратегічний об'єкт. Ну й блок-пости, куди ж без них?
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28.09.2024 13:24 Відповісти
Рівненщина межує із білоруссю, країною - сателітом рф, тому, мабуть, цим і пояснюється наявність там блок-посту. Отримав наказ - ніс службу. Горе близьким та рідним. Співчуття.
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28.09.2024 13:26 Відповісти
звісно горе..звісно співчуття...але блокпост?! яка його функція? якп практична користь при наявності кордону і сил які його контролюють? ТЦК...ухилянти...таке інше...
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28.09.2024 13:29 Відповісти
дурний-ЗЄльоний ?
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28.09.2024 13:56 Відповісти
Рівненська АЕС, кордон з *********** - мало?
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28.09.2024 13:58 Відповісти
Якраз на подібних блокпостах сидять ухилянти. Якщо на півночі кордон з білорусами, то й блокпост чи засідку тре там робити. А ці квазіухилянти сидять зі зброєю в безпечних місцях разом з поліцією. Багато дрг вже спіймали? А от аварій від цих довбнів з надовбами - купа!
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28.09.2024 16:25 Відповісти
Блокпости по кордону з білорусами по вашому потрібно розміщувати? Мозок включали перед написанням своєї х.йні? І блокпости по вашому винуватці усіх дтп?
А водії сліпі, **** .чи що??? ***** не пишіть такої більше!
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28.09.2024 18:27 Відповісти
На кордоні з Білорусією збудували потужні багаторівневі лінії оборони які на Донбасі чи Харківшині навіть не снилися, аж ледь не до з водяними ровами з крокодилами.
У прикордонній смузі є свій законний блокпост на дорозі. Для чого ці імпровізовані блокпости наставляти, які у 22 році познімали по всій країни, але нажаль не всі?
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29.09.2024 21:26 Відповісти
подивись на мапу...поміряй відстань..включи мізки...
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28.09.2024 18:24 Відповісти
Так саме, як і на Тернопільщині, Хмельниччині, Франківщині і т. д...
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28.09.2024 13:40 Відповісти
Блокпости облаштовують проти диверсійних груп ворога.
Там завжди на поготові кулеметник.
Скільки вже таких груп орків розстріляли - не перелічити.
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28.09.2024 14:18 Відповісти
ссилку дай ?
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28.09.2024 14:29 Відповісти
Це секретна інформація.
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28.09.2024 14:34 Відповісти
Значить ти трепло .
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28.09.2024 15:56 Відповісти
Сам подумай. Три роки війни - по пять блокпостів в кожній області - скільки ДРГ ворога могли знешкодити бійці на цих блокпостах? Ну не балду ж вони там б'ють та здирають гроші з водіїв.
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28.09.2024 14:37 Відповісти
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28.09.2024 14:52 Відповісти
Вася, досить вже свої вологі фантазії про ДРГ розповідати і вважати ворога дурніше за себе.
А так ті блокпости, вигадки щоб пристроїти місцевих ухилянтів.
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28.09.2024 17:43 Відповісти
Прикинь , так і є ))
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28.09.2024 17:49 Відповісти
свята правда, навіть більше - зеправда.
Бидлопости вже цілу армію орків захопили.
Саме зе теж по 10 дрг на добу відбиває.
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28.09.2024 16:28 Відповісти
Аварійні ситуації створювати і треба ж хоч чимось зайняти мільйонну армію узаконених ухилянтів, а ще, якщо народу набридне кодло мародерів і саботажників, траси перекривати, щоб носіїя влади в Київ не пускати.
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28.09.2024 22:37 Відповісти
Сам коли помреш, йолопе?
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28.09.2024 13:28 Відповісти
А хтось з чиновників може людям пояснити,для чого ці блокпости,більшість встановленні незаконно.Скільки дрг зловили на цих постах.
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28.09.2024 13:21 Відповісти
Жодного ДРГ.
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28.09.2024 13:25 Відповісти
Так ДРГ тільки через блок-пости й лізуть!!!! Сам "бачив" - при повному озброїнні стройовим кроком йшли...
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28.09.2024 13:31 Відповісти
В Україні - війна !
Якщо хтось забув.
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28.09.2024 14:07 Відповісти
Блокпост призначений для охорони важливих доріг і роздоріжжь, які ведуть до міст та населених пунктів, транспортних станцій. На блокпостах здійснюється контроль за рухом транспорту й людей, їхня перевірка та огляд з метою своєчасного виявлення ворога, його знешкодження чи затримки його просування; запобігання отриманню ворогом поповнення та припасів; недопущення здійснення ворогом диверсій та підривної діяльності в тилу.
Блокпост встановлюється на в'їзді/виїзді (вході/виході) на територію/з території, де введено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD воєнний стан та запроваджено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 комендантську годину . Там облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів, позиції вогневих засобів та бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу, який виконує завдання на блокпосту.
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28.09.2024 14:24 Відповісти
і не леньки цю дурню писати? Бидлопости - дуже корисні, але виключно для бидлопостових, щоб у військо не забрали.
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28.09.2024 16:31 Відповісти
Тому що, автомобіль- це купа металу та має властивість ламатися... Але, крайніми будуть усі (водії чи механіки), окрім тих хто встановлював бар'єр чи прописував розташування на блокпосту.
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28.09.2024 13:23 Відповісти
Та усі знають, що авто тільки на блокпостах й ломаються...
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28.09.2024 13:33 Відповісти
зебіл?
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28.09.2024 13:37 Відповісти
Та звідки я знаю хто ти?
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28.09.2024 13:38 Відповісти
вітаю клінічний ідіоте імені 73% потужних релаксацій у дуопі придЄрьмака.
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28.09.2024 13:43 Відповісти
А чого тебе так плющить? На рівному місці обісрався?
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28.09.2024 13:45 Відповісти
заштиняло зебіле, навіюй собі, що то монітор.
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28.09.2024 13:54 Відповісти
Ого як плющить!!!!
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28.09.2024 14:02 Відповісти
А коли на дорозі блокпост,то є якісь знаки попередження до під'їзду до поста чи ні? Були?
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28.09.2024 13:34 Відповісти
Та є. Трохи дивно виглядає цей наїзд, бо схожий на навмисний.
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28.09.2024 13:49 Відповісти
тоді й судити як за навмисне вбивство
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28.09.2024 14:10 Відповісти
після атак рф по нафтобазах, заправки фактично заповнюються з коліс, без цих натобаз...бензовозів і газовозів побільшало в рази, гасають, як шалені...швидше за них хіба що зерновози і автобуси далеких рейсів...оплата залежить від ходок...їздять по одному, не досипають...
тому і багато аварій з їх участю...зерновозів менше, бо рейси коротші і мають час поспати
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28.09.2024 14:42 Відповісти
64 річний дід, міг просто заснути чи ще шось.
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28.09.2024 15:10 Відповісти
не треба дописувачам заважати розкручувати теорію змов...це ж такий підступний план: найняти 64-річного кіллера щоб бензовозом вбити мента на блокпості
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28.09.2024 18:22 Відповісти
Це пряма перешкода на дорозі, там знаків недостатньо, має стояти жовтий світлофор і попереджувати водіїв про небезпеку аварії. Немаю жодного сумніву, що нічого подібного там не було і досі немає.
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29.09.2024 21:33 Відповісти
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28.09.2024 13:42 Відповісти
так!
співчуття і ...

досить сратись на смертях ! 👿
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28.09.2024 14:12 Відповісти
Щирі співчуття родині і близьким, але на кой хрін тих блокпостів наставили по всій країні ще те питання.
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28.09.2024 14:58 Відповісти
розташовані за півтищі км від фронту блокпости дають можливість:
- здирати гроші
- відкосити від мобілізації;
- вбивати невинних/необачних водіїв та пасажирів.
а, ще різним бикологам та мишкевичам дурню різну написюкати
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28.09.2024 16:38 Відповісти
відкосити на першому місці...ну і найперша корупційна складова полягає в проплаті керівництву за можливість нести там службу...
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28.09.2024 18:19 Відповісти
Єфект бусифікації 64-річний дід за кермом вантажівки.
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28.09.2024 15:09 Відповісти
По мобілизаційному закону України старий це десь 80років , 65 літня людина а 55 це юноша готовий до любих бойових дій, ну і 22 це майже немовля яке ще не бачило життя.
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28.09.2024 17:11 Відповісти
нема кому вже за кермо сідати - діда припахали.догралися зелені уїбани.
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28.09.2024 15:55 Відповісти
Людину жаль. Але є життжвий парадокс. Міліціонери через власну піарслужбу на великі гроші піарять загибель міліціонера в тилу- журналісти із готовністтю передруковують, коментатори із готовністтю комментують..
В цей же час , на фротні , захищаючи країну щоденно гинуть ті ж самі співробітники МВС, військові- нацгвардійці. І міліцейське відомство ніяких щоденних інформаційних повідомлень із цього не влаштовує.. Журналісти не друкують імена полеглих, коментатори мовчать..
Щось не так повернуло у житті..
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28.09.2024 17:09 Відповісти
Ось тобі і весь блокпост, який можна серед білого дня нейтралізувати.
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28.09.2024 17:45 Відповісти
до речі, інформація для дурників які обгрунтовують необхідність блок-посту, тим що "там же ж атомна станція"... До неї, від місця подій більше 100 км...
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28.09.2024 18:18 Відповісти
Або заснув, або стало погано, або втратив увагу. 64 роки це вже вік.
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28.09.2024 18:58 Відповісти
Бойовий підрозділ поліції "Хижак" в рівненській області, ви це серйозно? Може й " нуль" там вигадали, щоб бойові отримувати та УБД?
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28.09.2024 19:09 Відповісти
ЯВНО КАКАЯ ТО ДИВЕРСИЯ, ЧТОБЫ ПРОПУСТИЛИ ДРУГИЕ АВТО С КОНТРАБАНДОЙ !!!
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28.09.2024 19:22 Відповісти
хто його посадив за кермо цієї здоровенної залізяки?!64 роки....
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28.09.2024 19:28 Відповісти
От Славянска на Бахмут и блокпосты и земляные насип,каждую ночь кто-то разбивался на них,но когда подошли пи..ры на пушечный выстрел всех сняли и просто как идиот на простреливаемой дороге сбрасываешь скорость и проходишь змейку ( благо что фпв ещё не развиты были) но тупые орки выкупили эту тему,что там бывают пробки когда "коробочки" проходят,авто их пропускает и так время от времени "плановый обстрил"

Оно в 20км от Бахмута нахрен не надо,скорее наоборот при уже боевых затрудняли
Не помню..в Виннице расстреляли полицейского хлопца молодого отец с сыном..как-то десяток блокпостов не помогло остановить провоз БК
А Ровно да ,вот там точно он ну очень нужен
100тыс на блокпосты,200тыс на ТЦК,100тыс "экспертами для журналистов" 150тыс офицеров,250тыс на охрану Тисы
300тыс с пи..ми воюйте, вот те миллион ЗСУ
Гнездилов в отпуск хочешь з..у на воротник,людей не высточае,нам шо блокпост вРовно оголить,ты что хочешь чтоб оккупанты в город прорвались,иди нахрен сиди на СП
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29.09.2024 01:49 Відповісти
що водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук
=============
Один, без напарника...йому вже пора сидіти біля онуків...і отримувати гідну пенсію..правда зепідори?
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29.09.2024 10:12 Відповісти
 
 