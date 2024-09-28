Вантажівка врізалася у блокпост на Рівненщині: загинув поліцейський Сергій Трум, за життя його колеги борються лікарі (оновлено). ФОТОрепортаж
Сьогодні, 28 вересня 2024 року, на Рівненщині під час несення служби на блокпосту загинув поліцейський Сергій Трум.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Вантажівка врізалася у блокпост
Життя старшого сержанта поліції Сергія Трума, поліцейського-водія взводу №2 роти конвойної служби ГУНП в Рівненській області, забрала дорожньо-транспортна пригода.
"Сьогодні у блокпост, на якому несли службу поліцейські та військові, на швидкості врізалася вантажівка. Травми, які отримав Сергій Трум, виявилися смертельними. За життя його колеги, а також співробітника ВСП нині борються лікарі", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про загиблого поліцейського?
Свій шлях у правоохоронних органах Сергій почав у 2005 році. За його плечима робота у патрульній службі, групі реагування патрульної поліції, конвойній службі. Із травня він був відряджений до складу бойового підрозділу патрульної поліції "Хижак". Нічне чергування стало останнім у його житті.
Декілька днів тому Сергію виповнилось 40 років. Без батька залишився 16-річний син.
Нацполіція висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Оновлена інформація
Як пізніше додали у департаменті комунікацій поліції Рівненської області, у блокпост врізалася автоцистерна, загинув поліцейський, іще один поліцейський та військовий травмовані
Автопригода сталася сьогодні, 28 вересня, близько 08:15 на трасі Київ-Ковель-Ягодин.
"Попередньо слідством встановлено, що водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей.
Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про водія?
За даними поліції, керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, відповідно до огляду - тверезий. Через шоковий стан пояснити поки нічого не може.
64-річного жителя Кременчука слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Внаслідок наїзду пошкоджене також службове авто поліцейського офіцера громади. Сам правоохоронець не постраждав.
Цистерна була наповнена газом, на щастя, вона не розгерметизувалась.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління проводить досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють обставини події.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 28 вересня через удар РФ по лікарні в Сумах загинув поліцейський Ігор Поладич.
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співчуття близьким
і такі блок-пости мають бути кругом, і на Закарпатті!
для вилову диверсантів-ухилянтів! 👿
А водії сліпі, **** .чи що??? ***** не пишіть такої більше!
У прикордонній смузі є свій законний блокпост на дорозі. Для чого ці імпровізовані блокпости наставляти, які у 22 році познімали по всій країни, але нажаль не всі?
Там завжди на поготові кулеметник.
Скільки вже таких груп орків розстріляли - не перелічити.
А так ті блокпости, вигадки щоб пристроїти місцевих ухилянтів.
Бидлопости вже цілу армію орків захопили.
Саме зе теж по 10 дрг на добу відбиває.
Якщо хтось забув.
Блокпост встановлюється на в'їзді/виїзді (вході/виході) на територію/з території, де введено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD воєнний стан та запроваджено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 комендантську годину . Там облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів, позиції вогневих засобів та бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу, який виконує завдання на блокпосту.
опі придЄрьмака.
тому і багато аварій з їх участю...зерновозів менше, бо рейси коротші і мають час поспати
співчуття і ...
досить сратись на смертях ! 👿
- здирати гроші
- відкосити від мобілізації;
- вбивати невинних/необачних водіїв та пасажирів.
а, ще різним бикологам та мишкевичам дурню різну написюкати
В цей же час , на фротні , захищаючи країну щоденно гинуть ті ж самі співробітники МВС, військові- нацгвардійці. І міліцейське відомство ніяких щоденних інформаційних повідомлень із цього не влаштовує.. Журналісти не друкують імена полеглих, коментатори мовчать..
Щось не так повернуло у житті..
Оно в 20км от Бахмута нахрен не надо,скорее наоборот при уже боевых затрудняли
Не помню..в Виннице расстреляли полицейского хлопца молодого отец с сыном..как-то десяток блокпостов не помогло остановить провоз БК
А Ровно да ,вот там точно он ну очень нужен
100тыс на блокпосты,200тыс на ТЦК,100тыс "экспертами для журналистов" 150тыс офицеров,250тыс на охрану Тисы
300тыс с пи..ми воюйте, вот те миллион ЗСУ
Гнездилов в отпуск хочешь з..у на воротник,людей не высточае,нам шо блокпост вРовно оголить,ты что хочешь чтоб оккупанты в город прорвались,иди нахрен сиди на СП
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Один, без напарника...йому вже пора сидіти біля онуків...і отримувати гідну пенсію..правда зепідори?