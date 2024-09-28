Через удар РФ по лікарні в Сумах загинув поліцейський Ігор Поладич. ФОТО

У результаті атаки військ РФ на Суми зранку 28 вересня 2024 року під час несення служби загинув поліцейський Ігор Поладич.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Нагадується, що сьогодні вранці російські терористи завдали повторного авіаційного удару по обласному центру, коли на місце події вже прибули поліцейські.

"Унаслідок атаки смертельне поранення отримав начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області полковник поліції Ігор Поладич", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про загиблого поліцейського?

За даними Нацполіції, більше 20 років свого життя Ігор присвятив службі в органах внутрішніх справ. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну до останнього подиху виконував свої професійні обов’язки. Йому було лише 43 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька - син та донька, без сина - мати.

Національна поліція України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Атака РФ на лікарню в Сумах

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі. Згодом голова МВС Ігор Клименко заявив, що ворог повторно вдарив по медзакладу в Сумах: 6 осіб загинули, серед них - поліцейський. Згодом у Нацполіції показали наслідки ворожої атаки на лікарню в Сумах.

За інформацією на 10.00 повідомлялося, що внаслідок атаки на лікарню в Сумах 7 осіб загинули, 12 зазнали поранення.

За даними Повітряних сил, Суми зранку атакували 3 "Шахеди", два влучили в лікарню.