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Через удар РФ по лікарні в Сумах загинув поліцейський Ігор Поладич. ФОТО

У результаті атаки військ РФ на Суми зранку 28 вересня 2024 року під час несення служби загинув поліцейський Ігор Поладич.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Нагадується, що сьогодні вранці російські терористи завдали повторного авіаційного удару по обласному центру, коли на місце події вже прибули поліцейські.

"Унаслідок атаки смертельне поранення отримав начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області полковник поліції Ігор Поладич", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удар РФ по Сумах: відомо про 8 загиблих, понад 100 пацієнтів евакуйовано. ФОТОрепортаж

Загиблий поліцейський Ігор Поладич

Що відомо про загиблого поліцейського?

За даними Нацполіції, більше 20 років свого життя Ігор присвятив службі в органах внутрішніх справ. Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну до останнього подиху виконував свої професійні обов’язки. Йому було лише 43 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька - син та донька, без сина - мати.

Національна поліція України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Читайте: МОЗ про атаку на лікарню в Сумах: 10 поранених у важкому стані, серед них - лікар та медсестра

Атака РФ на лікарню в Сумах

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ ударили "Шахедами" по медзакладу та житловому сектору у Сумах, є постраждалі. Згодом голова МВС Ігор Клименко заявив, що ворог повторно вдарив по медзакладу в Сумах: 6 осіб загинули, серед них - поліцейський. Згодом у Нацполіції показали наслідки ворожої атаки на лікарню в Сумах.

За інформацією на 10.00 повідомлялося, що внаслідок атаки на лікарню в Сумах 7 осіб загинули, 12 зазнали поранення.

За даними Повітряних сил, Суми зранку атакували 3 "Шахеди", два влучили в лікарню.

Автор: 

Нацполіція (15205) Суми (890) втрати (4413)


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Топ коментарі
+5
мені цікаво. поліцейські воювати не можуть, але вони майже усі участники бойових дій. ні у кого питання не виникають?
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28.09.2024 13:18
+3
Що там робив начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області?
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28.09.2024 12:40
+3
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28.09.2024 13:43
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Що там робив начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області?
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28.09.2024 12:40 Відповісти
Ухилянтов ловил
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28.09.2024 12:44 Відповісти
ухилянти під диванами кліпають очима, вони не водяться на свіжому повітрі.
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28.09.2024 17:20 Відповісти
У назві посади тричі звучить слово поліція ...Совок ...
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28.09.2024 12:46 Відповісти
мені цікаво. поліцейські воювати не можуть, але вони майже усі участники бойових дій. ні у кого питання не виникають?
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28.09.2024 13:18 Відповісти
Виникають,але ж у нас просрочений гундосик і теж питань нема
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28.09.2024 15:17 Відповісти
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28.09.2024 13:43 Відповісти
Відсрочка не врятувала .
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28.09.2024 15:15 Відповісти
Кажуть злі язики,що поліція,яка в Сумах отримала надбавки до з/п за прифронтове місто
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28.09.2024 15:19 Відповісти
 
 