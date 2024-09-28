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Из-за удара РФ по больнице в Сумах погиб полицейский Игорь Поладич. ФОТО

В результате атаки войск РФ на Сумы утром 28 сентября 2024 года во время несения службы погиб полицейский Игорь Поладич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Напоминается, что сегодня утром российские террористы нанесли повторный авиационный удар по областному центру, когда на место происшествия уже прибыли полицейские.

"В результате атаки смертельное ранение получил начальник сектора кадрового обеспечения Сумского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области полковник полиции Игорь Поладич", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе РФ по Сумам: известно о 8 погибших, более 100 пациентов эвакуированы. ФОТОрепортаж

Загиблий поліцейський Ігор Поладич

Что известно о погибшем полицейском?

По данным Нацполиции, более 20 лет своей жизни Игорь посвятил службе в органах внутренних дел. Во время полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину до последнего вздоха выполнял свои профессиональные обязанности. Ему было всего 43 года. Без мужа осталась жена, без отца - сын и дочь, без сына - мать.

Национальная полиция Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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Атака РФ на больницу в Сумах

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие. Впоследствии глава МВД Игорь Клименко заявил, что враг повторно ударил по медучреждению в Сумах: 6 человек погибли, среди них - полицейский. Впоследствии в Нацполиции показали последствия вражеской атаки на больницу в Сумах.

По информации на 10.00 сообщалось, что в результате атаки на больницу в Сумах 7 человек погибли, 12 получили ранения.

По данным Воздушных сил, Сумы утром атаковали 3 "Шахеда", два попали в больницу.

Автор: 

Нацполиция (16496) Сумы (1152) потери (4398)


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Топ комментарии
+5
мені цікаво. поліцейські воювати не можуть, але вони майже усі участники бойових дій. ні у кого питання не виникають?
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28.09.2024 13:18
+3
Що там робив начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області?
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28.09.2024 12:40
+3
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28.09.2024 13:43
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Що там робив начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області?
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28.09.2024 12:40 Ответить
Ухилянтов ловил
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28.09.2024 12:44 Ответить
ухилянти під диванами кліпають очима, вони не водяться на свіжому повітрі.
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28.09.2024 17:20 Ответить
У назві посади тричі звучить слово поліція ...Совок ...
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28.09.2024 12:46 Ответить
мені цікаво. поліцейські воювати не можуть, але вони майже усі участники бойових дій. ні у кого питання не виникають?
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28.09.2024 13:18 Ответить
Виникають,але ж у нас просрочений гундосик і теж питань нема
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28.09.2024 15:17 Ответить
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28.09.2024 13:43 Ответить
Відсрочка не врятувала .
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28.09.2024 15:15 Ответить
Кажуть злі язики,що поліція,яка в Сумах отримала надбавки до з/п за прифронтове місто
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28.09.2024 15:19 Ответить
 
 