Грузовик врезался в блокпост на Ривненщине: погиб полицейский Сергей Трум, за жизнь его коллеги борются врачи (обновлено). ФОТОрепортаж
Сегодня, 28 сентября 2024 года, в Ривненской области во время несения службы на блокпосту погиб полицейский Сергей Трум.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Грузовик врезался в блокпост
Жизнь старшего сержанта полиции Сергея Трума, полицейского-водителя взвода №2 роты конвойной службы ГУНП в Ривненской области, унесло дорожно-транспортное происшествие.
"Сегодня в блокпост, на котором несли службу полицейские и военные, на скорости врезался грузовик. Травмы, которые получил Сергей Трум, оказались смертельными. За жизнь его коллеги, а также сотрудника ВСП сейчас борются врачи", - говорится в сообщении.
Что известно о погибшем полицейском?
Свой путь в правоохранительных органах Сергей начал в 2005 году. За его плечами работа в патрульной службе, группе реагирования патрульной полиции, конвойной службе. С мая он был командирован в состав боевого подразделения патрульной полиции "Хищник". Ночное дежурство стало последним в его жизни.
Несколько дней назад Сергею исполнилось 40 лет. Без отца остался 16-летний сын.
Нацполиция выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Обновленная информация
Как позже добавили в департаменте коммуникаций полиции Ривненской области, в блокпост врезалась автоцистерна, погиб полицейский, еще один полицейский и военный травмированы.
Автопроисшествие произошло сегодня, 28 сентября, около 08:15 на трассе Киев-Ковель-Ягодин.
"Предварительно следствием установлено, что водитель автоцистерны DAF, 64-летний житель города Кременчуг, по неустановленным пока причинам врезался в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей.
В результате ДТП погиб 40-летний полицейский. Еще два человека, 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий, получили тяжелые травмы и находятся в больнице", - говорится в сообщении.
Что известно о водителе?
По данным полиции, водитель грузовика получил незначительные телесные повреждения, согласно осмотру - трезвый. Из-за шока объяснить пока ничего не может.
64-летнего жителя Кременчуга следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.
В результате наезда поврежден также служебный автомобиль полицейского офицера громады. Сам милиционер не пострадал.
Цистерна была наполнена газом, к счастью, она не разгерметизировалась.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь следственного управления проводит досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября из-за удара РФ по больнице в Сумах погиб полицейский Игорь Поладич.
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співчуття близьким
і такі блок-пости мають бути кругом, і на Закарпатті!
для вилову диверсантів-ухилянтів! 👿
А водії сліпі, **** .чи що??? ***** не пишіть такої більше!
У прикордонній смузі є свій законний блокпост на дорозі. Для чого ці імпровізовані блокпости наставляти, які у 22 році познімали по всій країни, але нажаль не всі?
Там завжди на поготові кулеметник.
Скільки вже таких груп орків розстріляли - не перелічити.
А так ті блокпости, вигадки щоб пристроїти місцевих ухилянтів.
Бидлопости вже цілу армію орків захопили.
Саме зе теж по 10 дрг на добу відбиває.
Якщо хтось забув.
Блокпост встановлюється на в'їзді/виїзді (вході/виході) на територію/з території, де введено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD воєнний стан та запроваджено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 комендантську годину . Там облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів, позиції вогневих засобів та бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу, який виконує завдання на блокпосту.
опі придЄрьмака.
тому і багато аварій з їх участю...зерновозів менше, бо рейси коротші і мають час поспати
співчуття і ...
досить сратись на смертях ! 👿
- здирати гроші
- відкосити від мобілізації;
- вбивати невинних/необачних водіїв та пасажирів.
а, ще різним бикологам та мишкевичам дурню різну написюкати
В цей же час , на фротні , захищаючи країну щоденно гинуть ті ж самі співробітники МВС, військові- нацгвардійці. І міліцейське відомство ніяких щоденних інформаційних повідомлень із цього не влаштовує.. Журналісти не друкують імена полеглих, коментатори мовчать..
Щось не так повернуло у житті..
Оно в 20км от Бахмута нахрен не надо,скорее наоборот при уже боевых затрудняли
Не помню..в Виннице расстреляли полицейского хлопца молодого отец с сыном..как-то десяток блокпостов не помогло остановить провоз БК
А Ровно да ,вот там точно он ну очень нужен
100тыс на блокпосты,200тыс на ТЦК,100тыс "экспертами для журналистов" 150тыс офицеров,250тыс на охрану Тисы
300тыс с пи..ми воюйте, вот те миллион ЗСУ
Гнездилов в отпуск хочешь з..у на воротник,людей не высточае,нам шо блокпост вРовно оголить,ты что хочешь чтоб оккупанты в город прорвались,иди нахрен сиди на СП
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Один, без напарника...йому вже пора сидіти біля онуків...і отримувати гідну пенсію..правда зепідори?