РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9190 посетителей онлайн
Новости Фото
10 581 68

Грузовик врезался в блокпост на Ривненщине: погиб полицейский Сергей Трум, за жизнь его коллеги борются врачи (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 сентября 2024 года, в Ривненской области во время несения службы на блокпосту погиб полицейский Сергей Трум.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Поліцейський Сергій Трум загинув на блокпосту

Грузовик врезался в блокпост

Жизнь старшего сержанта полиции Сергея Трума, полицейского-водителя взвода №2 роты конвойной службы ГУНП в Ривненской области, унесло дорожно-транспортное происшествие.

"Сегодня в блокпост, на котором несли службу полицейские и военные, на скорости врезался грузовик. Травмы, которые получил Сергей Трум, оказались смертельными. За жизнь его коллеги, а также сотрудника ВСП сейчас борются врачи", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Нежине руководитель райуправления полиции сбил насмерть военного: ГБР открыло производство. ФОТОрепортаж

Что известно о погибшем полицейском?

Свой путь в правоохранительных органах Сергей начал в 2005 году. За его плечами работа в патрульной службе, группе реагирования патрульной полиции, конвойной службе. С мая он был командирован в состав боевого подразделения патрульной полиции "Хищник". Ночное дежурство стало последним в его жизни.

Несколько дней назад Сергею исполнилось 40 лет. Без отца остался 16-летний сын.

Нацполиция выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Обновленная информация

Как позже добавили в департаменте коммуникаций полиции Ривненской области, в блокпост врезалась автоцистерна, погиб полицейский, еще один полицейский и военный травмированы.

Автопроисшествие произошло сегодня, 28 сентября, около 08:15 на трассе Киев-Ковель-Ягодин.

"Предварительно следствием установлено, что водитель автоцистерны DAF, 64-летний житель города Кременчуг, по неустановленным пока причинам врезался в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей.

В результате ДТП погиб 40-летний полицейский. Еще два человека, 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий, получили тяжелые травмы и находятся в больнице", - говорится в сообщении.

ДТП на блокпосту на Рівненщині
ДТП на блокпосту на Рівненщині
ДТП на блокпосту на Рівненщині

Что известно о водителе?

По данным полиции, водитель грузовика получил незначительные телесные повреждения, согласно осмотру - трезвый. Из-за шока объяснить пока ничего не может.

64-летнего жителя Кременчуга следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

В результате наезда поврежден также служебный автомобиль полицейского офицера громады. Сам милиционер не пострадал.

Цистерна была наполнена газом, к счастью, она не разгерметизировалась.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь следственного управления проводит досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября из-за удара РФ по больнице в Сумах погиб полицейский Игорь Поладич.

Автор: 

ДТП (7679) Нацполиция (16498) потери (4398) Ровенская область (1238)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Рівненщина межує із білоруссю, країною - сателітом рф, тому, мабуть, цим і пояснюється наявність там блок-посту. Отримав наказ - ніс службу. Горе близьким та рідним. Співчуття.
показать весь комментарий
28.09.2024 13:26
+20
Блокпост на рівненщині... Нахіба він там?
показать весь комментарий
28.09.2024 13:14
+12
Ухилянтів виловлювати. І таких постів багато на Закарпатті, куди за два останні роки не залетіло жодної ракети, чи шахеда.
показать весь комментарий
28.09.2024 13:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блокпост на рівненщині... Нахіба він там?
показать весь комментарий
28.09.2024 13:14 Ответить
В ТЦК відловлюють лише тварин. Люди йдуть до ТЦК самі.
показать весь комментарий
28.09.2024 14:27 Ответить
Ухилянтів виловлювати. І таких постів багато на Закарпатті, куди за два останні роки не залетіло жодної ракети, чи шахеда.
показать весь комментарий
28.09.2024 13:24 Ответить
R.I.P.,
співчуття близьким

і такі блок-пости мають бути кругом, і на Закарпатті!
для вилову диверсантів-ухилянтів! 👿
показать весь комментарий
28.09.2024 13:55 Ответить
Там поряд "братня Білорусь". Створили "бойовий підрозділ " "Хижак" патрульної поліції. АЕС в Вараші- стратегічний об'єкт. Ну й блок-пости, куди ж без них?
показать весь комментарий
28.09.2024 13:24 Ответить
Рівненщина межує із білоруссю, країною - сателітом рф, тому, мабуть, цим і пояснюється наявність там блок-посту. Отримав наказ - ніс службу. Горе близьким та рідним. Співчуття.
показать весь комментарий
28.09.2024 13:26 Ответить
звісно горе..звісно співчуття...але блокпост?! яка його функція? якп практична користь при наявності кордону і сил які його контролюють? ТЦК...ухилянти...таке інше...
показать весь комментарий
28.09.2024 13:29 Ответить
дурний-ЗЄльоний ?
показать весь комментарий
28.09.2024 13:56 Ответить
Рівненська АЕС, кордон з *********** - мало?
показать весь комментарий
28.09.2024 13:58 Ответить
Якраз на подібних блокпостах сидять ухилянти. Якщо на півночі кордон з білорусами, то й блокпост чи засідку тре там робити. А ці квазіухилянти сидять зі зброєю в безпечних місцях разом з поліцією. Багато дрг вже спіймали? А от аварій від цих довбнів з надовбами - купа!
показать весь комментарий
28.09.2024 16:25 Ответить
Блокпости по кордону з білорусами по вашому потрібно розміщувати? Мозок включали перед написанням своєї х.йні? І блокпости по вашому винуватці усіх дтп?
А водії сліпі, **** .чи що??? ***** не пишіть такої більше!
показать весь комментарий
28.09.2024 18:27 Ответить
На кордоні з Білорусією збудували потужні багаторівневі лінії оборони які на Донбасі чи Харківшині навіть не снилися, аж ледь не до з водяними ровами з крокодилами.
У прикордонній смузі є свій законний блокпост на дорозі. Для чого ці імпровізовані блокпости наставляти, які у 22 році познімали по всій країни, але нажаль не всі?
показать весь комментарий
29.09.2024 21:26 Ответить
подивись на мапу...поміряй відстань..включи мізки...
показать весь комментарий
28.09.2024 18:24 Ответить
Так саме, як і на Тернопільщині, Хмельниччині, Франківщині і т. д...
показать весь комментарий
28.09.2024 13:40 Ответить
Блокпости облаштовують проти диверсійних груп ворога.
Там завжди на поготові кулеметник.
Скільки вже таких груп орків розстріляли - не перелічити.
показать весь комментарий
28.09.2024 14:18 Ответить
ссилку дай ?
показать весь комментарий
28.09.2024 14:29 Ответить
Це секретна інформація.
показать весь комментарий
28.09.2024 14:34 Ответить
Значить ти трепло .
показать весь комментарий
28.09.2024 15:56 Ответить
Сам подумай. Три роки війни - по пять блокпостів в кожній області - скільки ДРГ ворога могли знешкодити бійці на цих блокпостах? Ну не балду ж вони там б'ють та здирають гроші з водіїв.
показать весь комментарий
28.09.2024 14:37 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2024 14:52 Ответить
Вася, досить вже свої вологі фантазії про ДРГ розповідати і вважати ворога дурніше за себе.
А так ті блокпости, вигадки щоб пристроїти місцевих ухилянтів.
показать весь комментарий
28.09.2024 17:43 Ответить
Прикинь , так і є ))
показать весь комментарий
28.09.2024 17:49 Ответить
свята правда, навіть більше - зеправда.
Бидлопости вже цілу армію орків захопили.
Саме зе теж по 10 дрг на добу відбиває.
показать весь комментарий
28.09.2024 16:28 Ответить
Аварійні ситуації створювати і треба ж хоч чимось зайняти мільйонну армію узаконених ухилянтів, а ще, якщо народу набридне кодло мародерів і саботажників, траси перекривати, щоб носіїя влади в Київ не пускати.
показать весь комментарий
28.09.2024 22:37 Ответить
Сам коли помреш, йолопе?
показать весь комментарий
28.09.2024 13:28 Ответить
А хтось з чиновників може людям пояснити,для чого ці блокпости,більшість встановленні незаконно.Скільки дрг зловили на цих постах.
показать весь комментарий
28.09.2024 13:21 Ответить
Жодного ДРГ.
показать весь комментарий
28.09.2024 13:25 Ответить
Так ДРГ тільки через блок-пости й лізуть!!!! Сам "бачив" - при повному озброїнні стройовим кроком йшли...
показать весь комментарий
28.09.2024 13:31 Ответить
В Україні - війна !
Якщо хтось забув.
показать весь комментарий
28.09.2024 14:07 Ответить
Блокпост призначений для охорони важливих доріг і роздоріжжь, які ведуть до міст та населених пунктів, транспортних станцій. На блокпостах здійснюється контроль за рухом транспорту й людей, їхня перевірка та огляд з метою своєчасного виявлення ворога, його знешкодження чи затримки його просування; запобігання отриманню ворогом поповнення та припасів; недопущення здійснення ворогом диверсій та підривної діяльності в тилу.
Блокпост встановлюється на в'їзді/виїзді (вході/виході) на територію/з території, де введено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD воєнний стан та запроваджено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 комендантську годину . Там облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів, позиції вогневих засобів та бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу, який виконує завдання на блокпосту.
показать весь комментарий
28.09.2024 14:24 Ответить
і не леньки цю дурню писати? Бидлопости - дуже корисні, але виключно для бидлопостових, щоб у військо не забрали.
показать весь комментарий
28.09.2024 16:31 Ответить
Тому що, автомобіль- це купа металу та має властивість ламатися... Але, крайніми будуть усі (водії чи механіки), окрім тих хто встановлював бар'єр чи прописував розташування на блокпосту.
показать весь комментарий
28.09.2024 13:23 Ответить
Та усі знають, що авто тільки на блокпостах й ломаються...
показать весь комментарий
28.09.2024 13:33 Ответить
зебіл?
показать весь комментарий
28.09.2024 13:37 Ответить
Та звідки я знаю хто ти?
показать весь комментарий
28.09.2024 13:38 Ответить
вітаю клінічний ідіоте імені 73% потужних релаксацій у дуопі придЄрьмака.
показать весь комментарий
28.09.2024 13:43 Ответить
А чого тебе так плющить? На рівному місці обісрався?
показать весь комментарий
28.09.2024 13:45 Ответить
заштиняло зебіле, навіюй собі, що то монітор.
показать весь комментарий
28.09.2024 13:54 Ответить
Ого як плющить!!!!
показать весь комментарий
28.09.2024 14:02 Ответить
А коли на дорозі блокпост,то є якісь знаки попередження до під'їзду до поста чи ні? Були?
показать весь комментарий
28.09.2024 13:34 Ответить
Та є. Трохи дивно виглядає цей наїзд, бо схожий на навмисний.
показать весь комментарий
28.09.2024 13:49 Ответить
тоді й судити як за навмисне вбивство
показать весь комментарий
28.09.2024 14:10 Ответить
після атак рф по нафтобазах, заправки фактично заповнюються з коліс, без цих натобаз...бензовозів і газовозів побільшало в рази, гасають, як шалені...швидше за них хіба що зерновози і автобуси далеких рейсів...оплата залежить від ходок...їздять по одному, не досипають...
тому і багато аварій з їх участю...зерновозів менше, бо рейси коротші і мають час поспати
показать весь комментарий
28.09.2024 14:42 Ответить
64 річний дід, міг просто заснути чи ще шось.
показать весь комментарий
28.09.2024 15:10 Ответить
не треба дописувачам заважати розкручувати теорію змов...це ж такий підступний план: найняти 64-річного кіллера щоб бензовозом вбити мента на блокпості
показать весь комментарий
28.09.2024 18:22 Ответить
Це пряма перешкода на дорозі, там знаків недостатньо, має стояти жовтий світлофор і попереджувати водіїв про небезпеку аварії. Немаю жодного сумніву, що нічого подібного там не було і досі немає.
показать весь комментарий
29.09.2024 21:33 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2024 13:42 Ответить
так!
співчуття і ...

досить сратись на смертях ! 👿
показать весь комментарий
28.09.2024 14:12 Ответить
Щирі співчуття родині і близьким, але на кой хрін тих блокпостів наставили по всій країні ще те питання.
показать весь комментарий
28.09.2024 14:58 Ответить
розташовані за півтищі км від фронту блокпости дають можливість:
- здирати гроші
- відкосити від мобілізації;
- вбивати невинних/необачних водіїв та пасажирів.
а, ще різним бикологам та мишкевичам дурню різну написюкати
показать весь комментарий
28.09.2024 16:38 Ответить
відкосити на першому місці...ну і найперша корупційна складова полягає в проплаті керівництву за можливість нести там службу...
показать весь комментарий
28.09.2024 18:19 Ответить
Єфект бусифікації 64-річний дід за кермом вантажівки.
показать весь комментарий
28.09.2024 15:09 Ответить
По мобілизаційному закону України старий це десь 80років , 65 літня людина а 55 це юноша готовий до любих бойових дій, ну і 22 це майже немовля яке ще не бачило життя.
показать весь комментарий
28.09.2024 17:11 Ответить
нема кому вже за кермо сідати - діда припахали.догралися зелені уїбани.
показать весь комментарий
28.09.2024 15:55 Ответить
Людину жаль. Але є життжвий парадокс. Міліціонери через власну піарслужбу на великі гроші піарять загибель міліціонера в тилу- журналісти із готовністтю передруковують, коментатори із готовністтю комментують..
В цей же час , на фротні , захищаючи країну щоденно гинуть ті ж самі співробітники МВС, військові- нацгвардійці. І міліцейське відомство ніяких щоденних інформаційних повідомлень із цього не влаштовує.. Журналісти не друкують імена полеглих, коментатори мовчать..
Щось не так повернуло у житті..
показать весь комментарий
28.09.2024 17:09 Ответить
Ось тобі і весь блокпост, який можна серед білого дня нейтралізувати.
показать весь комментарий
28.09.2024 17:45 Ответить
до речі, інформація для дурників які обгрунтовують необхідність блок-посту, тим що "там же ж атомна станція"... До неї, від місця подій більше 100 км...
показать весь комментарий
28.09.2024 18:18 Ответить
Або заснув, або стало погано, або втратив увагу. 64 роки це вже вік.
показать весь комментарий
28.09.2024 18:58 Ответить
Бойовий підрозділ поліції "Хижак" в рівненській області, ви це серйозно? Може й " нуль" там вигадали, щоб бойові отримувати та УБД?
показать весь комментарий
28.09.2024 19:09 Ответить
ЯВНО КАКАЯ ТО ДИВЕРСИЯ, ЧТОБЫ ПРОПУСТИЛИ ДРУГИЕ АВТО С КОНТРАБАНДОЙ !!!
показать весь комментарий
28.09.2024 19:22 Ответить
хто його посадив за кермо цієї здоровенної залізяки?!64 роки....
показать весь комментарий
28.09.2024 19:28 Ответить
От Славянска на Бахмут и блокпосты и земляные насип,каждую ночь кто-то разбивался на них,но когда подошли пи..ры на пушечный выстрел всех сняли и просто как идиот на простреливаемой дороге сбрасываешь скорость и проходишь змейку ( благо что фпв ещё не развиты были) но тупые орки выкупили эту тему,что там бывают пробки когда "коробочки" проходят,авто их пропускает и так время от времени "плановый обстрил"

Оно в 20км от Бахмута нахрен не надо,скорее наоборот при уже боевых затрудняли
Не помню..в Виннице расстреляли полицейского хлопца молодого отец с сыном..как-то десяток блокпостов не помогло остановить провоз БК
А Ровно да ,вот там точно он ну очень нужен
100тыс на блокпосты,200тыс на ТЦК,100тыс "экспертами для журналистов" 150тыс офицеров,250тыс на охрану Тисы
300тыс с пи..ми воюйте, вот те миллион ЗСУ
Гнездилов в отпуск хочешь з..у на воротник,людей не высточае,нам шо блокпост вРовно оголить,ты что хочешь чтоб оккупанты в город прорвались,иди нахрен сиди на СП
показать весь комментарий
29.09.2024 01:49 Ответить
що водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук
=============
Один, без напарника...йому вже пора сидіти біля онуків...і отримувати гідну пенсію..правда зепідори?
показать весь комментарий
29.09.2024 10:12 Ответить
 
 