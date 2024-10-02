Внаслідок російського обстрілу на Харківщині загорілися 15 гектарів лісу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вдень середи, 2 жовтня, російські загарбники вдарили по території Куп'янського лісгоспу на Харківщині. Виникла пожежа на площі 15 гектарів біля села Піски Радьківські.
Про це повідомила Харківська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
В ОВА розповіли, що ворожий обстріл стався близько 13:30.
"Внаслідок удару зайнялася пожежа, що охопила 15 гектарів екосистем – палає лісова підстилка, місцями полум’я перекинулося на крони дерев", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що наразі постраждалих серед цивільного населення немає.
Вогнеборці та профільні служби продовжують ліквідацію наслідків влучання.
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