Вследствие российских обстрелов на Харьковщине загорелись 15 гектаров леса. ВИДЕО+ФОТО

В среду, 2 октября, российские захватчики ударили по территории Купянского лесхоза на Харьковщине. Возник пожар на площади 15 гектаров возле села Пески Радьковские.

Об этом сообщила Харьковская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В ОВА рассказали, что вражеский обстрел произошел около 13:30.

"В результате удара вспыхнул пожар, охвативший 15 гектаров экосистем - пылает лесная подстилка, местами пламя перекинулось на кроны деревьев", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время пострадавших среди гражданского населения нет.

Пожарные и профильные службы продолжают ликвидацию последствий попадания.

Смотрите также: После ночных обстрелов на Киевщине тушат лесные пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

обстрел (29023) пожар (6020) Харьковщина (5577)
