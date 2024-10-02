Вследствие российских обстрелов на Харьковщине загорелись 15 гектаров леса. ВИДЕО+ФОТО

В среду, 2 октября, российские захватчики ударили по территории Купянского лесхоза на Харьковщине. Возник пожар на площади 15 гектаров возле села Пески Радьковские.

Об этом сообщила Харьковская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В ОВА рассказали, что вражеский обстрел произошел около 13:30.

"В результате удара вспыхнул пожар, охвативший 15 гектаров экосистем - пылает лесная подстилка, местами пламя перекинулось на кроны деревьев", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время пострадавших среди гражданского населения нет.

Пожарные и профильные службы продолжают ликвидацию последствий попадания.

