Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12 людей. Ворог зранку вдарив по Малоданилівській громаді, є постраждалі. ФОТО

У Харківській області минулої доби росіяни обстріляли велику кількість населених пунктів. Кількість постраждалих внаслідок російських обстрілів збільшилася до 20 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні, 3 жовтня, о 5:25 у селі Черкаська Лозова внаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних будинків, господарчі споруди. Постраждали три людини: дві жінки 68 та 57 років та чоловік 69 років.

Вчора, 2 жовтня, о 23:20 ворог скинув бомбу в лісосмугу Олексіївського лісопарку в Шевченківському районі Харкова. Пошкоджено частково скління двох 9-поверхових будинків.

О 23:00 у Салтівському районі Харкова внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи будинку та 2 автомобілі. Зруйновано фасадну частину 5-ти поверхового житлового будинку, квартири на 4, 5 поверхах, пошкоджено 10 автомобілів. Постраждали 12 людей: госпіталізовано п‘ятеро, стан середній та легкий. Серед травмованих є дівчинка віком 3 роки, вона лікується амбулаторно.





Протягом 2 жовтня під ворожий обстріл потрапили населені пункти Богодухівського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

У селі Золочів внаслідок обстрілу пошкоджено 6 житлових будинків. Внаслідок скидання боєприпасу з дрона горів приватний будинок у с. Нечволодівка. , площа уточнюється. Постраждали 2 жінки 61 та 53 років.

Ворог протягом минулої доби двічі атакував Куп'янськ. Жінка 56 років постраждала внаслідок обстрілу о 16:30. А годиною раніше, о 15.:30 ворог атакував FPV-дроном цивільний автомобіль. Постраждала 30-річна жінка.

О 14:20 у селі Захарівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу горіла трава, очерет та чагарники на площі 4 га.

О 13:00 у селі Нікополь Ізюмського району стався вибух невідомого ВНП внаслідок чого постраждав 52-річний чоловік.

О 12:34 у селищі Ківшарівка внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га та хвойна підстилка.

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