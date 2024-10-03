Число пострадавших в Харькове возросло до 12 человек. Враг утром ударил по Малоданиловской громаде, есть пострадавшие. ФОТО

В Харьковской области за прошедшие сутки россияне обстреляли большое количество населенных пунктов. Количество пострадавших в результате российских обстрелов увеличилось до 20 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Сегодня, 3 октября, в 5:25 в селе Черкасская Лозовая в результате обстрела повреждены 7 частных домов, хозяйственные постройки. Пострадали три человека: две женщины 68 и 57 лет и мужчина 69 лет.

Вчера, 2 октября, в 23:20 враг сбросил бомбу в лесополосу Алексеевского лесопарка в Шевченковском районе Харькова. Повреждено частично остекление двух 9-этажных домов.

В 23:00 в Салтовском районе Харькова в результате обстрела горели конструктивные элементы дома и 2 автомобиля. Разрушена фасадная часть 5-ти этажного жилого дома, квартиры на 4, 5 этажах, повреждены 10 автомобилей. Пострадали 12 человек: госпитализированы пятеро, состояние среднее и легкое. Среди травмированных есть девочка в возрасте 3 года, она лечится амбулаторно.





В течение 2 октября под вражеский обстрел попали населенные пункты Богодуховского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

В селе Золочев в результате обстрела повреждены 6 жилых домов. В результате сброса боеприпаса с дрона горел частный дом в с. Нечволодовка, площадь уточняется. Пострадали 2 женщины 61 и 53 лет.

Враг за прошедшие сутки дважды атаковал Купянск. Женщина 56 лет пострадала в результате обстрела в 16:30. А часом ранее, в 15:30 враг атаковал FPV-дроном гражданский автомобиль. Пострадала 30-летняя женщина.

В 14:20 в селе Захаровка Чугуевского района. В результате обстрела горела трава, камыш и кустарники на площади 4 га.

В 13:00 в селе Никополь Изюмского района произошел взрыв неизвестного ВОП в результате чего пострадал 52-летний мужчина.

В 12:34 в поселке Ковшаровка в результате обстрела горела трава на площади 1 га и хвойная подстилка.

