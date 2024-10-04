Поліцейські викрили киянина у зберіганні та збуті зброї й боєприпасів. ФОТОрепортаж
Серед вилученого у порушника арсеналу – пістолет "ТТ", мисливська нарізна вогнепальна зброя та близько 116 набоїв. За незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в місті Києві, інформує Цензор.НЕТ.
Співробітники карного розшуку Печерського управління поліції спільно з працівниками служби безпеки України в ході відпрацювання оперативної інформації встановили, що місцевий мешканець в квартирі незаконно зберігає та збуває зброю і боєприпаси.
Що виявили в порушника?
В ході санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у чоловіка пістолет "ТТ", мисливську нарізну вогнепальну зброю, близько 116 набоїв, ножі та інше.
Слідчі вилучили зброю та боєприпаси для проведення необхідної експертизи, а порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Києва, 1979 року народження.
Слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомили порушнику про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
хоча люгер дійсно класна штука - надійна, безвідмовна, зручна у застосуванні, лежить у долоні як влита, цілися як пальцем тицяєш у ціль
на цьому і погорів
при цьому зброя та ************ у гарному стані, відчистили, відшліфували, намастили аж блищить, клієнти певно були раді таке побачити