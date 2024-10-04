УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12471 відвідувач онлайн
Новини Фото
3 068 15

Поліцейські викрили киянина у зберіганні та збуті зброї й боєприпасів. ФОТОрепортаж

Серед вилученого у порушника арсеналу – пістолет "ТТ", мисливська нарізна вогнепальна зброя та близько 116 набоїв. За незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в місті Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники карного розшуку Печерського управління поліції спільно з працівниками служби безпеки України в ході відпрацювання оперативної інформації встановили, що місцевий мешканець в квартирі незаконно зберігає та збуває зброю і боєприпаси.

Також дивіться: Ліквідовано канал збуту зброї та боєприпасів на Чернігівщині, - ДСР Нацполіції. ВIДЕО

Що виявили в порушника?

В ході санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у чоловіка пістолет "ТТ", мисливську нарізну вогнепальну зброю, близько 116 набоїв, ножі та інше.

Слідчі вилучили зброю та боєприпаси для проведення необхідної експертизи, а порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Києва, 1979 року народження.

У киянина вилучили зброю і боєприпаси
У киянина вилучили зброю і боєприпаси
У киянина вилучили зброю і боєприпаси
У киянина вилучили зброю і боєприпаси

Слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомили порушнику про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Читайте: У заступника головного поліцейського Києва знайшли елітну двоповерхову квартиру, оформлену на тещу. ФОТО

Автор: 

боєприпаси (2338) зброя (7687) Нацполіція (15426)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Нормальне законодавство стосовно зброї ці випадки зведе до 0. Але МВС не хоче втрачати монополію на "насильство".
показати весь коментар
04.10.2024 14:37 Відповісти
+8
Може він колекціонер чи готувався до захисту від рашистів чи позасудового покарання корупціонерів.
показати весь коментар
04.10.2024 14:37 Відповісти
+8
Це швидше музейні експонати а не зброя. Але за такою логікою то і кухонний ніж -зброя.
показати весь коментар
04.10.2024 15:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рарітєт.
хоча люгер дійсно класна штука - надійна, безвідмовна, зручна у застосуванні, лежить у долоні як влита, цілися як пальцем тицяєш у ціль
показати весь коментар
04.10.2024 14:37 Відповісти
Може він колекціонер чи готувався до захисту від рашистів чи позасудового покарання корупціонерів.
показати весь коментар
04.10.2024 14:37 Відповісти
поціновувач із замашками комерса.
на цьому і погорів
при цьому зброя та ************ у гарному стані, відчистили, відшліфували, намастили аж блищить, клієнти певно були раді таке побачити
показати весь коментар
04.10.2024 14:41 Відповісти
Нормальне законодавство стосовно зброї ці випадки зведе до 0. Але МВС не хоче втрачати монополію на "насильство".
показати весь коментар
04.10.2024 14:37 Відповісти
На кабана готувався
показати весь коментар
04.10.2024 14:43 Відповісти
Восстанавливал оружие из ММГ. Половина патронов копанина. Стрелять ими не возможно.
показати весь коментар
04.10.2024 14:47 Відповісти
стволи всередині порепані
показати весь коментар
04.10.2024 14:57 Відповісти
Готувався зустріти кацапів...
показати весь коментар
04.10.2024 14:51 Відповісти
Їх зараз можна зустріти на кожній вулиці
показати весь коментар
04.10.2024 15:00 Відповісти
Я в сенсі воювати проти них
показати весь коментар
04.10.2024 15:49 Відповісти
А шо - має шанс дожити до кінця війни в відносному теплі і не голодуючи, як пенсіонер з мінімалкою...
показати весь коментар
04.10.2024 15:02 Відповісти
Це швидше музейні експонати а не зброя. Але за такою логікою то і кухонний ніж -зброя.
показати весь коментар
04.10.2024 15:09 Відповісти
Ці довбні , "за такою ж логікою " , скрипки " Страдіварі " кожний місяць на кордоні арештовують по 12 штук на рік .
показати весь коментар
04.10.2024 15:19 Відповісти
хлам с киностудии.
показати весь коментар
05.10.2024 05:03 Відповісти
Опять грабят колекционеров с такими украинцами при владе и москалей врагов не надо
показати весь коментар
05.10.2024 11:45 Відповісти
 
 