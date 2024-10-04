Полицейские разоблачили киевлянина в хранении и сбыте оружия и боеприпасов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Среди изъятого у нарушителя арсенала - пистолет "ТТ", охотничье нарезное огнестрельное оружие и около 116 патронов. За незаконное обращение с оружием и боевыми припасами фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
Сотрудники уголовного розыска Печерского управления полиции совместно с работниками службы безопасности Украины в ходе отработки оперативной информации установили, что местный житель в квартире незаконно хранит и сбывает оружие и боеприпасы.
Что обнаружили у нарушителя?
В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили у мужчины пистолет "ТТ", охотничье нарезное огнестрельное оружие, около 116 патронов, ножи и прочее.
Следователи изъяли оружие и боеприпасы для проведения необходимой экспертизы, а нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Киева, 1979 года рождения.
Следователи, под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры г. Киева сообщили нарушителю о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
