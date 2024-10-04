РУС
Полицейские разоблачили киевлянина в хранении и сбыте оружия и боеприпасов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Среди изъятого у нарушителя арсенала - пистолет "ТТ", охотничье нарезное огнестрельное оружие и около 116 патронов. За незаконное обращение с оружием и боевыми припасами фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники уголовного розыска Печерского управления полиции совместно с работниками службы безопасности Украины в ходе отработки оперативной информации установили, что местный житель в квартире незаконно хранит и сбывает оружие и боеприпасы.

Что обнаружили у нарушителя?

В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили у мужчины пистолет "ТТ", охотничье нарезное огнестрельное оружие, около 116 патронов, ножи и прочее.

Следователи изъяли оружие и боеприпасы для проведения необходимой экспертизы, а нарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Киева, 1979 года рождения.

У киянина вилучили зброю і боєприпаси
У киянина вилучили зброю і боєприпаси
У киянина вилучили зброю і боєприпаси
У киянина вилучили зброю і боєприпаси

Следователи, под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры г. Киева сообщили нарушителю о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

+12
Нормальне законодавство стосовно зброї ці випадки зведе до 0. Але МВС не хоче втрачати монополію на "насильство".
04.10.2024 14:37 Ответить
+8
Може він колекціонер чи готувався до захисту від рашистів чи позасудового покарання корупціонерів.
04.10.2024 14:37 Ответить
+8
Це швидше музейні експонати а не зброя. Але за такою логікою то і кухонний ніж -зброя.
04.10.2024 15:09 Ответить
рарітєт.
хоча люгер дійсно класна штука - надійна, безвідмовна, зручна у застосуванні, лежить у долоні як влита, цілися як пальцем тицяєш у ціль
04.10.2024 14:37 Ответить
04.10.2024 14:37 Ответить
поціновувач із замашками комерса.
на цьому і погорів
при цьому зброя та ************ у гарному стані, відчистили, відшліфували, намастили аж блищить, клієнти певно були раді таке побачити
04.10.2024 14:41 Ответить
04.10.2024 14:37 Ответить
На кабана готувався
04.10.2024 14:43 Ответить
Восстанавливал оружие из ММГ. Половина патронов копанина. Стрелять ими не возможно.
04.10.2024 14:47 Ответить
стволи всередині порепані
04.10.2024 14:57 Ответить
Готувався зустріти кацапів...
04.10.2024 14:51 Ответить
Їх зараз можна зустріти на кожній вулиці
04.10.2024 15:00 Ответить
Я в сенсі воювати проти них
04.10.2024 15:49 Ответить
А шо - має шанс дожити до кінця війни в відносному теплі і не голодуючи, як пенсіонер з мінімалкою...
04.10.2024 15:02 Ответить
Це швидше музейні експонати а не зброя. Але за такою логікою то і кухонний ніж -зброя.
04.10.2024 15:09 Ответить
Ці довбні , "за такою ж логікою " , скрипки " Страдіварі " кожний місяць на кордоні арештовують по 12 штук на рік .
04.10.2024 15:19 Ответить
хлам с киностудии.
05.10.2024 05:03 Ответить
Опять грабят колекционеров с такими украинцами при владе и москалей врагов не надо
05.10.2024 11:45 Ответить
 
 