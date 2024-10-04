Викрито схему переправлення чоловіків через кордон, організатор перебував у США, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці викрили схему переправлення чоловіків призовного віку з України до країн Європейського Союзу. За кордон було переправлено близько 40 осіб, вартість "послуги" становила 10 000 доларів за кожну людину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Фігуранти створили закритий канал у Телеграмі, де пропонували свої "послуги" та інструктували "клієнтів". Після оплати авансу втікачі мали дістатися до м. Львів, а звідти учасники злочинної групи гірськими дорогами перевозили їх до Закарпаття. Надалі чоловіків призовного віку переховували у помешканнях зловмисників, після чого незаконно переправляли через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску до Румунії.

У взаємодії з Департаментом розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США українські правоохоронці викрили місцеперебування одного з організаторів злочинної схеми, який, незаконно перетнувши державний кордон України, втік до США, а звідти координував діяльність співучасників, здійснював розподіл грошових коштів. Іншого співорганізатора затримали на території Закарпаття під час незаконного переправлення чергової групи людей.

Організаторам злочинної "схеми" повідомлено про підозру за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), один із них вже під арештом. Наразі тривають заходи зі встановлення інших учасників злочинної групи та їх затримання.