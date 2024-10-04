УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12626 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 392 15

Викрито схему переправлення чоловіків через кордон, організатор перебував у США, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці викрили схему переправлення чоловіків призовного віку з України до країн Європейського Союзу. За кордон було переправлено близько 40 осіб, вартість "послуги" становила 10 000 доларів за кожну людину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Фігуранти створили закритий канал у Телеграмі, де пропонували свої "послуги" та інструктували "клієнтів". Після оплати авансу втікачі мали дістатися до м. Львів, а звідти учасники злочинної групи гірськими дорогами перевозили їх до Закарпаття. Надалі чоловіків призовного віку переховували у помешканнях зловмисників, після чого незаконно переправляли через державний кордон України в обхід встановлених пунктів пропуску до Румунії.

викрито канал переправки ухилянтів за кордон

У взаємодії з Департаментом розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США українські правоохоронці викрили місцеперебування одного з організаторів злочинної схеми, який, незаконно перетнувши державний кордон України, втік до США, а звідти координував діяльність співучасників, здійснював розподіл грошових коштів. Іншого співорганізатора затримали на території Закарпаття під час незаконного переправлення чергової групи людей.

затримано переправників ухилянтів

Читайте також: На Полтавщині ДБР викрила посадовця ДСНС, який організував бізнес з переправлення чоловіків за кордон


затримано переправників ухилянтів

Організаторам злочинної "схеми" повідомлено про підозру за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), один із них вже під арештом. Наразі тривають заходи зі встановлення інших учасників злочинної групи та їх затримання.

Автор: 

Нацполіція (15426) ухилянти (1113)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Все правильно. Це ж не ватнік дмитрук, не втечуть!
показати весь коментар
04.10.2024 22:15 Відповісти
+3
...натякаєш. правильно казати натякаєш.
показати весь коментар
04.10.2024 22:24 Відповісти
+2
Ти на шо намікаєш?
показати весь коментар
04.10.2024 22:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все правильно. Це ж не ватнік дмитрук, не втечуть!
показати весь коментар
04.10.2024 22:15 Відповісти
Ти на шо намікаєш?
показати весь коментар
04.10.2024 22:19 Відповісти
...натякаєш. правильно казати натякаєш.
показати весь коментар
04.10.2024 22:24 Відповісти
Я знаю як українською. Але в даному випадку саме намкаєіш. Тут шЮтка юмора тіряється
показати весь коментар
05.10.2024 10:41 Відповісти
Так
показати весь коментар
04.10.2024 23:15 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 22:20 Відповісти
Тепер будуть ділитися з митниками
показати весь коментар
04.10.2024 22:24 Відповісти
Правоохоронні органи пишуть, що не треба вірити тим, хто обіцяє провести через кордон. Буцімто обдурять. Так нічого подібного - проводять аж гай шумить.
показати весь коментар
04.10.2024 22:39 Відповісти
Стара..коди ти вже заспокоєшся..випий касторки та угомонись
показати весь коментар
05.10.2024 06:23 Відповісти
Але ж в штатах тільки встановили місцеперебування а не затримали, тому що ніяких американських законів він не порушив.
показати весь коментар
04.10.2024 22:50 Відповісти
Порушив тому що не платив такси.
показати весь коментар
05.10.2024 06:04 Відповісти
Це все цікаво, але не розкрито до чого тут Порошенко?
показати весь коментар
04.10.2024 23:25 Відповісти
Якось мілкувато буде з огляду на керівницю Хмельницької МСЕК.
показати весь коментар
04.10.2024 23:25 Відповісти
Дайте людям робити
показати весь коментар
04.10.2024 23:49 Відповісти
такі гіганти мислі. а не покласти ці вміння на утилізацію суаря Пу? не в е русло йдуть сили.
показати весь коментар
05.10.2024 09:26 Відповісти
 
 