Разоблачена схема переправки мужчин через границу, организатор находился в США, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители разоблачили схему переправки мужчин призывного возраста из Украины в страны Европейского Союза. За границу было переправлено около 40 человек, стоимость "услуги" составляла 10 000 долларов за каждого человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Фигуранты создали закрытый канал в Телеграме, где предлагали свои "услуги" и инструктировали "клиентов". После оплаты аванса беглецы должны были добраться до г. Львов, а оттуда участники преступной группы горными дорогами перевозили их на Закарпатье. В дальнейшем мужчин призывного возраста прятали в помещениях злоумышленников, после чего незаконно переправляли через государственную границу Украины в обход установленных пунктов пропуска в Румынию.

викрито канал переправки ухилянтів за кордон

Во взаимодействии с Департаментом расследований Министерства внутренней безопасности США украинские правоохранители разоблачили местонахождение одного из организаторов преступной схемы, который незаконно пересек государственную границу Украины и бежал в США, а оттуда координировал деятельность соучастников, осуществлял распределение денежных средств. Другого соорганизатора задержали на территории Закарпатья во время незаконной переправки очередной группы людей.

затримано переправників ухилянтів

Читайте также: На Полтавщине ГБР разоблачила чиновника ГСЧС, который организовал бизнес по переправке мужчин за границу


затримано переправників ухилянтів

Организаторам преступной "схемы" сообщено о подозрении по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), один из них уже под арестом. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению других участников преступной группы и их задержанию.

Нацполиция (16704) уклонисты (1042)
Все правильно. Це ж не ватнік дмитрук, не втечуть!
04.10.2024 22:15 Ответить
...натякаєш. правильно казати натякаєш.
04.10.2024 22:24 Ответить
Ти на шо намікаєш?
04.10.2024 22:19 Ответить
04.10.2024 22:15 Ответить
04.10.2024 22:19 Ответить
04.10.2024 22:24 Ответить
Я знаю як українською. Але в даному випадку саме намкаєіш. Тут шЮтка юмора тіряється
показать весь комментарий
05.10.2024 10:41 Ответить
Так
показать весь комментарий
04.10.2024 23:15 Ответить
04.10.2024 22:20 Ответить
Тепер будуть ділитися з митниками
показать весь комментарий
04.10.2024 22:24 Ответить
Правоохоронні органи пишуть, що не треба вірити тим, хто обіцяє провести через кордон. Буцімто обдурять. Так нічого подібного - проводять аж гай шумить.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:39 Ответить
Стара..коди ти вже заспокоєшся..випий касторки та угомонись
показать весь комментарий
05.10.2024 06:23 Ответить
Але ж в штатах тільки встановили місцеперебування а не затримали, тому що ніяких американських законів він не порушив.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:50 Ответить
Порушив тому що не платив такси.
показать весь комментарий
05.10.2024 06:04 Ответить
Це все цікаво, але не розкрито до чого тут Порошенко?
показать весь комментарий
04.10.2024 23:25 Ответить
Якось мілкувато буде з огляду на керівницю Хмельницької МСЕК.
показать весь комментарий
04.10.2024 23:25 Ответить
Дайте людям робити
показать весь комментарий
04.10.2024 23:49 Ответить
такі гіганти мислі. а не покласти ці вміння на утилізацію суаря Пу? не в е русло йдуть сили.
показать весь комментарий
05.10.2024 09:26 Ответить
 
 