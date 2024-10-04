Разоблачена схема переправки мужчин через границу, организатор находился в США, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители разоблачили схему переправки мужчин призывного возраста из Украины в страны Европейского Союза. За границу было переправлено около 40 человек, стоимость "услуги" составляла 10 000 долларов за каждого человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Фигуранты создали закрытый канал в Телеграме, где предлагали свои "услуги" и инструктировали "клиентов". После оплаты аванса беглецы должны были добраться до г. Львов, а оттуда участники преступной группы горными дорогами перевозили их на Закарпатье. В дальнейшем мужчин призывного возраста прятали в помещениях злоумышленников, после чего незаконно переправляли через государственную границу Украины в обход установленных пунктов пропуска в Румынию.

Во взаимодействии с Департаментом расследований Министерства внутренней безопасности США украинские правоохранители разоблачили местонахождение одного из организаторов преступной схемы, который незаконно пересек государственную границу Украины и бежал в США, а оттуда координировал деятельность соучастников, осуществлял распределение денежных средств. Другого соорганизатора задержали на территории Закарпатья во время незаконной переправки очередной группы людей.

Организаторам преступной "схемы" сообщено о подозрении по ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), один из них уже под арестом. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению других участников преступной группы и их задержанию.