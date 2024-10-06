Зеленський привітав воїнів із Днем територіальної оборони України. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів ТрО із Днем територіальної оборони, який в Україні святкують сьогодні, 6 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку президента.

"Сьогодні День територіальної оборони, воїнів і підрозділів, які разом з усіма складовими Сил оборони та безпеки України захищають нашу державу та людей.

З перших днів повномасштабної війни тисячі й тисячі воїнів ТрО проявили найкращі риси українського характеру, свою сміливість і відданість Україні.

Захист півночі: столиці, Чернігова, Сум. Захист Харкова, бої на Донеччині та Луганщині, на півдні нашої держави.

Пишаємося кожним, хто справді стійкий! Дякуємо кожному, хто знищує ворога та виборює для України можливість жити. І шануємо памʼять усіх полеглих у боях заради України!" - написав президент.

