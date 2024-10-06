УКР
1 892 19

Зеленський привітав воїнів із Днем територіальної оборони України. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський привітав воїнів ТрО із Днем територіальної оборони, який в Україні святкують сьогодні, 6 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку президента.

"Сьогодні День територіальної оборони, воїнів і підрозділів, які разом з усіма складовими Сил оборони та безпеки України захищають нашу державу та людей.

З перших днів повномасштабної війни тисячі й тисячі воїнів ТрО проявили найкращі риси українського характеру, свою сміливість і відданість Україні.

Захист півночі: столиці, Чернігова, Сум. Захист Харкова, бої на Донеччині та Луганщині, на півдні нашої держави.

Пишаємося кожним, хто справді стійкий! Дякуємо кожному, хто знищує ворога та виборює для України можливість жити. І шануємо памʼять усіх полеглих у боях заради України!" - написав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський привітав бойових побратимів й посестер із Днем територіальної оборони України

День територіальної оборони
День територіальної оборони
День територіальної оборони
День територіальної оборони
День територіальної оборони
День територіальної оборони
День територіальної оборони
День територіальної оборони
День територіальної оборони
День територіальної оборони

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) привітання (741) тероборона (396)
+17

06.10.2024 11:34 Відповісти
+13
Що там з відходом з Вугледару? Чому полишили поранених на розстріл росіянам? Чому затягнули з відходом, "привіталка" хриплява?

06.10.2024 11:24 Відповісти
+11
Привітав? Закупив для ТРО спорядження і техніку?

06.10.2024 11:29 Відповісти
Що там з відходом з Вугледару? Чому полишили поранених на розстріл росіянам? Чому затягнули з відходом, "привіталка" хриплява?

06.10.2024 11:24 Відповісти
Привітав? Закупив для ТРО спорядження і техніку?

06.10.2024 11:29 Відповісти

06.10.2024 11:34 Відповісти
Мівіна сама себе не запарить.

06.10.2024 11:39 Відповісти
Та піндить про мівіну))) бункерна система під урядовим, крім спальні та кабінету має ще конференцзал, вбиральні, столовку, склади їдла та системи очищення повітря й води..при совку збудували..з виїздами підземними Нивки-Святошин та десь на схилі Дніпра.

06.10.2024 11:59 Відповісти
Не здивуюсь якщо американці виловили його десь у Молдові і повернули назад

06.10.2024 12:24 Відповісти
https://www.facebook.com/reel/1319616762744969 Комбат ВСУ застрелился ПОСЛЕ УГРОЗ ОТ КОМАНДОВАНИЯ. Сказали бросить своих НА УБОЙ. Бойцы начали бунт

06.10.2024 11:36 Відповісти
за цим посиланням якась напівгола мадам сидить

06.10.2024 12:49 Відповісти
Гидко чути привітання від ньогр

06.10.2024 11:38 Відповісти

06.10.2024 11:40 Відповісти
чим довше, зе!шобло керує україною, тим глибше срака, з якої, не буде ніякого виходу, для україни.

06.10.2024 12:16 Відповісти
н-да ... на фоні "невдачі" 1..3 бригади ТРО під Вугледаром виглядає ... сумно ...

06.10.2024 12:47 Відповісти
Падло, і в нього ще ж совість поздоровляти! Особливо після Вугледару. Коли воно вже щезне, гімно хрипате

06.10.2024 13:04 Відповісти
Якщо згадати, як зелена срань саботувала створення ТРО до війни, то по справедливості Зеленский у відповідь на своє "привітання" мав би отримати відповідь типу "...йди ти в ...".

Але справедливість завжди запізнюється...

06.10.2024 13:36 Відповісти
Чмо тупориле! Прокоментуй, ліпше, стан справ в 186 батальоні 123 ТРО і самогубство комбата. Твоя "ефективність" та твої срані "привіталки" вилазить народу боком. Геть безтолкового ішака!

06.10.2024 14:12 Відповісти
Уявіть ступінь відповідальності і концентрацію честі 33-річного комбата, який застрелився..

А можна уявити, аби наш верховний вчинив щось подібне? Після всього, що він вчинив з країною? Після співучасті у загибелі сотень тисяч людей? Памʼятаєте, як він відповів на питання на початку його адськоі каденції, чому його кортежі подвоїлися, а мав же на велосипеді їздити. Він відповів: ви хочете, щоб мене грохнули

Ми хочемо, панство?..

Це вам у якості правдивих опитувань.

І, дасть Бог, хтось та й доживе. І порадіє за усіх..

06.10.2024 15:33 Відповісти
Якби не татаров з Малюком,які загнали всіх чеченців, то верховний Лідор не розформував би більшість ДФТГ,які підримати могли б ТРО особовим складом,а так тепер є свято,ура товаріщчи

06.10.2024 16:19 Відповісти
5 жовтня 2024 року 123 бригада тероборони ЗСУ, куди входить 186 окремий батальйон, який очолював підполковник Ігор Гриб, зробила заяву, що розслідує його смерть.

Заява https://www.facebook.com/123brigadatro/posts/pfbid02TDKA8cDDDitXNDvZXvi7Bm8ncRsVBY8pwSdTZsypg4nZYYAFkZknE7xT9A9SdJ42l?ref=embed_post опублікована на офіційній сторінці бригади у Facebook.

"Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з'ясовуються, проводиться службове розслідування. ... маємо всі зрозуміти, і дати час керівництву бригади та Командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі і вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань", - зазначено у заяві.

Журналіст Вадим Дзугань https://www.facebook.com/vadym.dzugan/posts/pfbid02ZkVUfWHpMf4Sg3Z2MFbpszHCiTjGg1SunpjnRiK2faEX2FCqGrA39MBj1kpBcnHTl написав свою версію загибелі Ігоря Гриба, реагуючи на пост блогера Володимира Бойка та заперечуючи йому. За його словами, Ігор Гриб відмовився вести батальон "на забій" у Вугледарі, проте командування погрожувало відкрити кримінальну справу за відмову. Як результат - військовий застрелився.

"На місці родини щоб отримати виплати, раджу подати до суду за доведення людини до самогубства і отримати виплати. Це все вина керівництва бригади, моральний стан , та все те ХХХ яке вони творили в бригаді", - написав журналіст. https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2024-10-06/skandal-vokrug-smerti-kombata-igorya-griba-vyiyasnilis-jutkie-podrobnosti/331739
https://www.facebook.com/maruzvir Маруся Звіробій

https://www.facebook.com/maruzvir/posts/pfbid08iSFEXWjsDGRwZCnVMPbjyMV3jGm96T393gf157DG3wYrj5oyyDwstgmNXPN75Nrl Якщо не буде винесено результатів службового розслідування на предмет забезпечення того батальйону зброєю, ************, людьми і прикриттям, пропоную експертам завалити свої тряскальця і не вживати риторику "втекли" по відношенню до батальйону!!! І, якщо тільки ви передсмертної записки комбата не знайшли, то прив'язати його самогубство можна й до чисельних втрат особового складу, а не до відступу!

Тупа маніпуляція на смерті!

07.10.2024 07:59 Відповісти
 
 