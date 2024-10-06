Зеленський привітав воїнів із Днем територіальної оборони України. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський привітав воїнів ТрО із Днем територіальної оборони, який в Україні святкують сьогодні, 6 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку президента.
"Сьогодні День територіальної оборони, воїнів і підрозділів, які разом з усіма складовими Сил оборони та безпеки України захищають нашу державу та людей.
З перших днів повномасштабної війни тисячі й тисячі воїнів ТрО проявили найкращі риси українського характеру, свою сміливість і відданість Україні.
Захист півночі: столиці, Чернігова, Сум. Захист Харкова, бої на Донеччині та Луганщині, на півдні нашої держави.
Пишаємося кожним, хто справді стійкий! Дякуємо кожному, хто знищує ворога та виборює для України можливість жити. І шануємо памʼять усіх полеглих у боях заради України!" - написав президент.
Але справедливість завжди запізнюється...
А можна уявити, аби наш верховний вчинив щось подібне? Після всього, що він вчинив з країною? Після співучасті у загибелі сотень тисяч людей? Памʼятаєте, як він відповів на питання на початку його адськоі каденції, чому його кортежі подвоїлися, а мав же на велосипеді їздити. Він відповів: ви хочете, щоб мене грохнули
Ми хочемо, панство?..
Це вам у якості правдивих опитувань.
І, дасть Бог, хтось та й доживе. І порадіє за усіх..
Заява https://www.facebook.com/123brigadatro/posts/pfbid02TDKA8cDDDitXNDvZXvi7Bm8ncRsVBY8pwSdTZsypg4nZYYAFkZknE7xT9A9SdJ42l?ref=embed_post опублікована на офіційній сторінці бригади у Facebook.
"Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з'ясовуються, проводиться службове розслідування. ... маємо всі зрозуміти, і дати час керівництву бригади та Командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі і вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань", - зазначено у заяві.
Журналіст Вадим Дзугань https://www.facebook.com/vadym.dzugan/posts/pfbid02ZkVUfWHpMf4Sg3Z2MFbpszHCiTjGg1SunpjnRiK2faEX2FCqGrA39MBj1kpBcnHTl написав свою версію загибелі Ігоря Гриба, реагуючи на пост блогера Володимира Бойка та заперечуючи йому. За його словами, Ігор Гриб відмовився вести батальон "на забій" у Вугледарі, проте командування погрожувало відкрити кримінальну справу за відмову. Як результат - військовий застрелився.
"На місці родини щоб отримати виплати, раджу подати до суду за доведення людини до самогубства і отримати виплати. Це все вина керівництва бригади, моральний стан , та все те ХХХ яке вони творили в бригаді", - написав журналіст. https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2024-10-06/skandal-vokrug-smerti-kombata-igorya-griba-vyiyasnilis-jutkie-podrobnosti/331739
https://www.facebook.com/maruzvir Маруся Звіробій
https://www.facebook.com/maruzvir/posts/pfbid08iSFEXWjsDGRwZCnVMPbjyMV3jGm96T393gf157DG3wYrj5oyyDwstgmNXPN75Nrl Якщо не буде винесено результатів службового розслідування на предмет забезпечення того батальйону зброєю, ************, людьми і прикриттям, пропоную експертам завалити свої тряскальця і не вживати риторику "втекли" по відношенню до батальйону!!! І, якщо тільки ви передсмертної записки комбата не знайшли, то прив'язати його самогубство можна й до чисельних втрат особового складу, а не до відступу!
Тупа маніпуляція на смерті!