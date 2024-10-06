РУС
Зеленский поздравил воинов с Днем территориальной обороны Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов ТрО с Днем территориальной обороны, который в Украине празднуют сегодня, 6 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу президента.

"Сегодня День территориальной обороны, воинов и подразделений, которые вместе со всеми составляющими Сил обороны и безопасности Украины защищают наше государство и людей.

С первых дней полномасштабной войны тысячи и тысячи воинов ТрО проявили лучшие черты украинского характера, свою смелость и преданность Украине.

Защита севера: столицы, Чернигова, Сум. Защита Харькова, бои в Донецкой и Луганской областях, на юге нашего государства.

Гордимся каждым, кто действительно стойкий! Благодарим каждого, кто уничтожает врага и завоевывает для Украины возможность жить. И чтим память всех павших в боях ради Украины!" - написал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сырский поздравил боевых побратимов и сестер с Днем территориальной обороны Украины

Що там з відходом з Вугледару? Чому полишили поранених на розстріл росіянам? Чому затягнули з відходом, "привіталка" хриплява?
Привітав? Закупив для ТРО спорядження і техніку?
06.10.2024 11:34 Ответить
Мівіна сама себе не запарить.
06.10.2024 11:39 Ответить
Та піндить про мівіну))) бункерна система під урядовим, крім спальні та кабінету має ще конференцзал, вбиральні, столовку, склади їдла та системи очищення повітря й води..при совку збудували..з виїздами підземними Нивки-Святошин та десь на схилі Дніпра.
06.10.2024 11:59 Ответить
Не здивуюсь якщо американці виловили його десь у Молдові і повернули назад
06.10.2024 12:24 Ответить
https://www.facebook.com/reel/1319616762744969 Комбат ВСУ застрелился ПОСЛЕ УГРОЗ ОТ КОМАНДОВАНИЯ. Сказали бросить своих НА УБОЙ. Бойцы начали бунт
06.10.2024 11:36 Ответить
за цим посиланням якась напівгола мадам сидить
06.10.2024 12:49 Ответить
Гидко чути привітання від ньогр
06.10.2024 11:38 Ответить
06.10.2024 11:40 Ответить
чим довше, зе!шобло керує україною, тим глибше срака, з якої, не буде ніякого виходу, для україни.
06.10.2024 12:16 Ответить
н-да ... на фоні "невдачі" 1..3 бригади ТРО під Вугледаром виглядає ... сумно ...
06.10.2024 12:47 Ответить
Падло, і в нього ще ж совість поздоровляти! Особливо після Вугледару. Коли воно вже щезне, гімно хрипате
06.10.2024 13:04 Ответить
Якщо згадати, як зелена срань саботувала створення ТРО до війни, то по справедливості Зеленский у відповідь на своє "привітання" мав би отримати відповідь типу "...йди ти в ...".

Але справедливість завжди запізнюється...
06.10.2024 13:36 Ответить
Чмо тупориле! Прокоментуй, ліпше, стан справ в 186 батальоні 123 ТРО і самогубство комбата. Твоя "ефективність" та твої срані "привіталки" вилазить народу боком. Геть безтолкового ішака!
06.10.2024 14:12 Ответить
Уявіть ступінь відповідальності і концентрацію честі 33-річного комбата, який застрелився..

А можна уявити, аби наш верховний вчинив щось подібне? Після всього, що він вчинив з країною? Після співучасті у загибелі сотень тисяч людей? Памʼятаєте, як він відповів на питання на початку його адськоі каденції, чому його кортежі подвоїлися, а мав же на велосипеді їздити. Він відповів: ви хочете, щоб мене грохнули

Ми хочемо, панство?..

Це вам у якості правдивих опитувань.

І, дасть Бог, хтось та й доживе. І порадіє за усіх..
06.10.2024 15:33 Ответить
Якби не татаров з Малюком,які загнали всіх чеченців, то верховний Лідор не розформував би більшість ДФТГ,які підримати могли б ТРО особовим складом,а так тепер є свято,ура товаріщчи
06.10.2024 16:19 Ответить
5 жовтня 2024 року 123 бригада тероборони ЗСУ, куди входить 186 окремий батальйон, який очолював підполковник Ігор Гриб, зробила заяву, що розслідує його смерть.

Заява https://www.facebook.com/123brigadatro/posts/pfbid02TDKA8cDDDitXNDvZXvi7Bm8ncRsVBY8pwSdTZsypg4nZYYAFkZknE7xT9A9SdJ42l?ref=embed_post опублікована на офіційній сторінці бригади у Facebook.

"Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з'ясовуються, проводиться службове розслідування. ... маємо всі зрозуміти, і дати час керівництву бригади та Командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі і вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань", - зазначено у заяві.

Журналіст Вадим Дзугань https://www.facebook.com/vadym.dzugan/posts/pfbid02ZkVUfWHpMf4Sg3Z2MFbpszHCiTjGg1SunpjnRiK2faEX2FCqGrA39MBj1kpBcnHTl написав свою версію загибелі Ігоря Гриба, реагуючи на пост блогера Володимира Бойка та заперечуючи йому. За його словами, Ігор Гриб відмовився вести батальон "на забій" у Вугледарі, проте командування погрожувало відкрити кримінальну справу за відмову. Як результат - військовий застрелився.

"На місці родини щоб отримати виплати, раджу подати до суду за доведення людини до самогубства і отримати виплати. Це все вина керівництва бригади, моральний стан , та все те ХХХ яке вони творили в бригаді", - написав журналіст. https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2024-10-06/skandal-vokrug-smerti-kombata-igorya-griba-vyiyasnilis-jutkie-podrobnosti/331739
https://www.facebook.com/maruzvir Маруся Звіробій

https://www.facebook.com/maruzvir/posts/pfbid08iSFEXWjsDGRwZCnVMPbjyMV3jGm96T393gf157DG3wYrj5oyyDwstgmNXPN75Nrl Якщо не буде винесено результатів службового розслідування на предмет забезпечення того батальйону зброєю, ************, людьми і прикриттям, пропоную експертам завалити свої тряскальця і не вживати риторику "втекли" по відношенню до батальйону!!! І, якщо тільки ви передсмертної записки комбата не знайшли, то прив'язати його самогубство можна й до чисельних втрат особового складу, а не до відступу!

Тупа маніпуляція на смерті!
07.10.2024 07:59 Ответить
 
 