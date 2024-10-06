Зеленский поздравил воинов с Днем территориальной обороны Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский поздравил воинов ТрО с Днем территориальной обороны, который в Украине празднуют сегодня, 6 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу президента.
"Сегодня День территориальной обороны, воинов и подразделений, которые вместе со всеми составляющими Сил обороны и безопасности Украины защищают наше государство и людей.
С первых дней полномасштабной войны тысячи и тысячи воинов ТрО проявили лучшие черты украинского характера, свою смелость и преданность Украине.
Защита севера: столицы, Чернигова, Сум. Защита Харькова, бои в Донецкой и Луганской областях, на юге нашего государства.
Гордимся каждым, кто действительно стойкий! Благодарим каждого, кто уничтожает врага и завоевывает для Украины возможность жить. И чтим память всех павших в боях ради Украины!" - написал президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але справедливість завжди запізнюється...
А можна уявити, аби наш верховний вчинив щось подібне? Після всього, що він вчинив з країною? Після співучасті у загибелі сотень тисяч людей? Памʼятаєте, як він відповів на питання на початку його адськоі каденції, чому його кортежі подвоїлися, а мав же на велосипеді їздити. Він відповів: ви хочете, щоб мене грохнули
Ми хочемо, панство?..
Це вам у якості правдивих опитувань.
І, дасть Бог, хтось та й доживе. І порадіє за усіх..
Заява https://www.facebook.com/123brigadatro/posts/pfbid02TDKA8cDDDitXNDvZXvi7Bm8ncRsVBY8pwSdTZsypg4nZYYAFkZknE7xT9A9SdJ42l?ref=embed_post опублікована на офіційній сторінці бригади у Facebook.
"Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з'ясовуються, проводиться службове розслідування. ... маємо всі зрозуміти, і дати час керівництву бригади та Командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі і вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань", - зазначено у заяві.
Журналіст Вадим Дзугань https://www.facebook.com/vadym.dzugan/posts/pfbid02ZkVUfWHpMf4Sg3Z2MFbpszHCiTjGg1SunpjnRiK2faEX2FCqGrA39MBj1kpBcnHTl написав свою версію загибелі Ігоря Гриба, реагуючи на пост блогера Володимира Бойка та заперечуючи йому. За його словами, Ігор Гриб відмовився вести батальон "на забій" у Вугледарі, проте командування погрожувало відкрити кримінальну справу за відмову. Як результат - військовий застрелився.
"На місці родини щоб отримати виплати, раджу подати до суду за доведення людини до самогубства і отримати виплати. Це все вина керівництва бригади, моральний стан , та все те ХХХ яке вони творили в бригаді", - написав журналіст. https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2024-10-06/skandal-vokrug-smerti-kombata-igorya-griba-vyiyasnilis-jutkie-podrobnosti/331739
https://www.facebook.com/maruzvir Маруся Звіробій
https://www.facebook.com/maruzvir/posts/pfbid08iSFEXWjsDGRwZCnVMPbjyMV3jGm96T393gf157DG3wYrj5oyyDwstgmNXPN75Nrl Якщо не буде винесено результатів службового розслідування на предмет забезпечення того батальйону зброєю, ************, людьми і прикриттям, пропоную експертам завалити свої тряскальця і не вживати риторику "втекли" по відношенню до батальйону!!! І, якщо тільки ви передсмертної записки комбата не знайшли, то прив'язати його самогубство можна й до чисельних втрат особового складу, а не до відступу!
Тупа маніпуляція на смерті!