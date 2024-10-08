У Феодосії вже другу добу палає нафтобаза після удару Сил оборони. СУПУТНИКОВЕ ФОТО
У тимчасово окупованій Феодосії нафтобаза, яку Сили оборони України уразили 7 жовтня, горить вже другу добу.
Масштаб пожежі видно на супутникових знімках, які демонструє моніторингова група "Кримського вітру", передає Цензор.НЕТ.
"Нафтобаза у Феодосії продовжує горіти, пішла друга доба", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у соцмережах місцеві повідомляють про евакуацію громадян із приватного сектору в прилеглому районі, а також цікавляться, чи "викачали паливо з АЗС", розташованих неподалік.
Голова російської адміністрації окупованого міста Ігор Ткаченко повідомив 8 жовтня, що 1 047 людей у районах Чорноморської набережної та Ближніх Комишів у Феодосії евакуйовані до пунктів тимчасового розміщення через пожежу на нафтобазі.
Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.
Також у Феодосії на нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але не допомогла відбити атаку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
файно, файно
"Панцир", не обісрався, не встиг бо був знищений
дикі чайки розповідали за більш грандіозний ефект