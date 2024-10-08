У Феодосії вже другу добу палає нафтобаза після удару Сил оборони. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

У тимчасово окупованій Феодосії нафтобаза, яку Сили оборони України уразили 7 жовтня, горить вже другу добу.

Масштаб пожежі видно на супутникових знімках, які демонструє моніторингова група "Кримського вітру", передає Цензор.НЕТ.

"Нафтобаза у Феодосії продовжує горіти, пішла друга доба", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у соцмережах місцеві повідомляють про евакуацію громадян із приватного сектору в прилеглому районі, а також цікавляться, чи "викачали паливо з АЗС", розташованих неподалік.

Голова російської адміністрації окупованого міста Ігор Ткаченко повідомив 8 жовтня, що 1 047 людей у районах Чорноморської набережної та Ближніх Комишів у Феодосії евакуйовані до пунктів тимчасового розміщення через пожежу на нафтобазі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два резервуари з паливом горять у нафтовому терміналі окупованої Феодосії. ВIДЕО

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

Також у Феодосії на нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але не допомогла відбити атаку.