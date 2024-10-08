УКР
У Феодосії вже другу добу палає нафтобаза після удару Сил оборони. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

У тимчасово окупованій Феодосії нафтобаза, яку Сили оборони України уразили 7 жовтня, горить вже другу добу.

Масштаб пожежі видно на супутникових знімках, які демонструє моніторингова група "Кримського вітру", передає Цензор.НЕТ.

"Нафтобаза у Феодосії продовжує горіти, пішла друга доба", - йдеться у повідомленні.

Нафтобаза у Феодосії горить уже другу добу

Зазначається, що у соцмережах місцеві повідомляють про евакуацію громадян із приватного сектору в прилеглому районі, а також цікавляться, чи "викачали паливо з АЗС", розташованих неподалік.

Голова російської адміністрації окупованого міста Ігор Ткаченко повідомив 8 жовтня, що 1 047 людей у районах Чорноморської набережної та Ближніх Комишів у Феодосії евакуйовані до пунктів тимчасового розміщення через пожежу на нафтобазі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два резервуари з паливом горять у нафтовому терміналі окупованої Феодосії. ВIДЕО

Нагадаємо, вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що розташований в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим.

Також у Феодосії на нафтобазі з осені 2022 року стояла система ППО "Панцир-С1", але не допомогла відбити атаку.

НПЗ (652) пожежа (4409) Феодосія (57)
Топ коментарі
+13
Ху*ло , з днюхою! Задувай!
08.10.2024 10:57 Відповісти
+11
хоч одна гарна новина... гори, нафтобаза, гори...
08.10.2024 10:54 Відповісти
+9
Палає?! То не заважайте...
08.10.2024 10:55 Відповісти
хоч одна гарна новина... гори, нафтобаза, гори...
08.10.2024 10:54 Відповісти
Крисчане,росєяне та даунбасити ,то зайвохромосомні,мутовані потвори,які не розуміють що-Палити шкідливо для здоров'я !!))
08.10.2024 14:13 Відповісти
Палає?! То не заважайте...
08.10.2024 10:55 Відповісти
Це ЗСУ віхепібьоздили ***** !!))
08.10.2024 14:16 Відповісти
панцир обісрався - одна з головних пі@арських наливайок-переливайок палає
файно, файно
08.10.2024 10:58 Відповісти
Дикий скажений пес.
"Панцир", не обісрався, не встиг бо був знищений
08.10.2024 11:05 Відповісти
тіко уся насип (платформа), на якій він стояв - уся у якомусь чорно-коричневому сильно смердючому лайні
08.10.2024 11:07 Відповісти
То може екіпаж, або соляра? Хто тих москаликів розбере на запчастини той - шановний бомонд.
08.10.2024 11:19 Відповісти
шоби три кацапи так усе загадили? щось сумнівно.
дикі чайки розповідали за більш грандіозний ефект
08.10.2024 11:29 Відповісти
А в чому зрада і де коментарі совкодрочерів?
08.10.2024 11:09 Відповісти
Вантажник пєтровіч сьогодні захворів і до робочих місць провокаторів та совкодрочерів всіх типів нові методички не доїхали.
08.10.2024 16:34 Відповісти
 
 