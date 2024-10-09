Другий на Хмельниччині центр рекрутингу української армії відкрили в Кам’янці-Подільському. ФОТО
У Кам’янці-Подільському відкрили центр рекрутингу української армії, який став 41 в Україні та другим у Хмельницькій області. Наприкінці липня такий заклад було відкрито у Хмельницькому.
Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в центрі можна отримати всі необхідні консультації та рекрутуватися.
"Це чудова ініціатива Міністерства оборони, яка допоможе залучити мотивованих українців до захисту нашої країни. Закликаємо всіх мешканців громади не вагатися, а прийти до центру, поспілкуватися з рекрутерами, отримати вичерпну інформацію та прийняти для себе важливе рішення", - зазначив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посітко.
Центр рекрутингу української армії працюватиме з понеділка по четвер з 8:00 до 17:15, а в п’ятницю - з 8:00 до 16:00. Зауважується, що тут не роздаватимуть повістки, натомість можна знайти посаду в Силах оборони згідно зі своїм цивільним досвідом та вподобаннями.
"Це точка входу для тих, хто розглядає можливість добровільно приєднатися до Сил оборони. Тут можна отримати всю необхідну інформацію, поставити запитання і зрозуміти, як найкраще застосувати свої навички для захисту країни. Сьогодні держава дає можливість звертатися напряму у військові частини для мобілізації в обрану частину на обрану посаду", - заявив уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
Крім того, в Міноборони повідомили, що на сьогодні до центрів рекрутингу української армії звернулося 20 150 людей. Значна кількість від них це жінки. Серед кандидатів до Сил оборони їхня кількість становить 18%.
Також зазначається, що мережу центрів рекрутингу української армії буде сформувано до кінця року. Наразі рекрутуватися з допомогою центрів можна вже у 18 регіонах.
