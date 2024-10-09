Второй на Хмельнитчине центр рекрутинга украинской армии открыли в Каменце-Подольском. ФОТО

В Каменце-Подольском открыли центр рекрутинга украинской армии, который стал 41 в Украине и вторым в Хмельницкой области. В конце июля такое заведение было открыто в Хмельницком.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в центре можно получить все необходимые консультации и рекрутироваться.

"Это замечательная инициатива Министерства обороны, которая поможет привлечь мотивированных украинцев к защите нашей страны. Призываем всех жителей громады не колебаться, а прийти в центр, пообщаться с рекрутерами, получить исчерпывающую информацию и принять для себя важное решение", - отметил городской голова Каменца-Подольского Михаил Поситко.

Центр рекрутинга украинской армии будет работать с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15, а в пятницу - с 8:00 до 16:00. Отмечается, что здесь не будут раздавать повестки, зато можно найти должность в Силах обороны согласно своему гражданскому опыту и предпочтениям.

"Это точка входа для тех, кто рассматривает возможность добровольно присоединиться к Силам обороны. Здесь можно получить всю необходимую информацию, задать вопросы и понять, как лучше всего применить свои навыки для защиты страны. Сегодня государство дает возможность обращаться напрямую в воинские части для мобилизации в выбранную часть на выбранную должность", - заявил уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что на сегодня в центры рекрутинга украинской армии обратилось 20 150 человек. Значительное количество - это женщины. Среди кандидатов в Силы обороны их количество составляет 18%.

Также отмечается, что сеть центров рекрутинга украинской армии будет сформирована до конца года. Сейчас рекрутироваться с помощью центров можно уже в 18 регионах.