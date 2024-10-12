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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 667 630 осіб (+1290 за добу), 8962 танки, 19 381 артсистема, 17 827 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 667 630 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 667630 (+1290) осіб,
  • танків - 8962 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 17827 (+27) од,
  • артилерійських систем - 19381 (+59) од,
  • РСЗВ - 1230 (+1) од,
  • засоби ППО - 976 (+0) од,
  • літаків - 369(+0) од,
  • гелікоптерів - 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16947 (+110),
  • крилаті ракети - 2619 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 26513 (+115) од,
  • спеціальна техніка - 3434 (+38)

Дивіться також: Воїни 73-го МЦ ССО дронами "Дикі Шершні" знищили склад росіян з ПММ і БК та ліквідували 10 окупантів. ВIДЕО

втрати військ РФ

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17729) Генштаб ЗС (6732) ліквідація (4046) знищення (7477) техніка (1846)


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Топ коментарі
+20
Минув 3888 день москальсько-української війни.
249! одиниць техніки та 1290! чумардосів за день.
Арта, спецтехніка та логістика радують око.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 667 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
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12.10.2024 09:51
+13
+1290 хороших москаликів . Люди добрі та то пор'ядний посьолок. Слава ЗСУ.
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12.10.2024 08:04
+12
Коли ви вже виздихаєте кацапські варвари ,здихають заради хворих у'яв терориста воєного злочинця путіна який живе імперським минулим.
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12.10.2024 08:03
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Останні танки догоряють на курщині.
Нахіба москалям техніка якщо її все рівно заправлять нічим.
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12.10.2024 08:00 Відповісти
Коли ви вже виздихаєте кацапські варвари ,здихають заради хворих у'яв терориста воєного злочинця путіна який живе імперським минулим.
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12.10.2024 08:03 Відповісти
+1290 хороших москаликів . Люди добрі та то пор'ядний посьолок. Слава ЗСУ.
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12.10.2024 08:04 Відповісти
110 логістика це супер!
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12.10.2024 08:10 Відповісти
115 і це другий результат з початку війни
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12.10.2024 08:32 Відповісти
Кацапи почали на штурми їздити на жигулях, перероблених на баггі або типу тентовані "джипи". Це в них таке ноу-хау класу "як пришвидшити своє переселення у потойбічний світ". Бо начальство гонить в атаки "давай-давай-давай", а ніжками бігати через "сіру зону" (10+ км) - їм здається важким та небезпечним. Бо БТР-ів, БМП та МТЛБ - критична нестача. От і вигадали собі - на жигулях. Одноразових. І звісно, всі такі "засоби пересування м'яса до барбекю" теж записують в "логістику".
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12.10.2024 10:24 Відповісти
Ніби й дощі вже почалися, а гівно зі сходу так і пре на утилізацію.
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12.10.2024 08:29 Відповісти
Дохнуть мокрими, брудними та втомленими.
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12.10.2024 10:25 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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12.10.2024 08:50 Відповісти
38 штук спецтехніки-це рекорд?
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12.10.2024 08:53 Відповісти
Якщо не рахувати не зрозумілі 99 від 28.09.2024 при нулі по логістиці, то рекорд.
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12.10.2024 09:18 Відповісти
Ох і важко нашим хлопцям... Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.10.2024 09:20 Відповісти
Щось там з літачками ніяк підрахувати не можуть: спочатку було 369, потім десь тиждень - 368, сьогодні знов 369. Ну, все одно краще більше, ніж меньше!
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12.10.2024 09:31 Відповісти
хочется чтобы Ын прислал своё мясо )(уйлу... тогда Япония и Ю.Корея в стороне не останутся + Тайвань с супер-пупер-технологиями
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12.10.2024 09:48 Відповісти
Що мелеш? "хочеться чтобі кто-то прислал когото воевать" - зовсім з глузду поїхав?
Хочеться щоб кацапи назавжди покинули неньку Україну.
Хочеться щоб Україна перемогла і війна назавжди закінчилася.
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12.10.2024 11:30 Відповісти
определись - Чи мовою, или по-оркски... твои кремлёвские методички не канают от слова "СОВСЕМ"
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12.10.2024 11:43 Відповісти
як бачу ти вже "определився" - твоє "хочется чтобы Ын прислал своё мясо )(уйлу..." стверджує що твій мозок мілітарізовано бажанням війни а не миру
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12.10.2024 12:02 Відповісти
хочешь мира - готовься к войне... вспомни минск 1-3... при минск-3 орки начали наступление на Дебальцево... если оркам дать время на перемирие, то через 2-3 года они ничего не оставят на левобережье Днепра
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12.10.2024 12:27 Відповісти
Друже - будь яка війна ЗАВЖДИ закінчується миром.
Та справа не в цьому - а в ТВОЄМУ бажанні ескалації та продовжені війни.
ЦЕ Ж ТВОЄ БАЖАННЯ, щоб колобок скоріше дав лілі-путіну солдат?
Моє бажання - ПЕРЕМОГА України - такі бажання потрібно загадувати а не твоє безумство.
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12.10.2024 12:30 Відповісти
2saimansay
Твій пост о 11:30, на Цензорі стаття вийшла о 09:54 з посиланням на Washington Post

На Хартії про це опублікували о 8:00, впевнений на телегі ця новина з'явилася ще раніше.
Як то кажуть диму без вогню не буває.
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12.10.2024 18:09 Відповісти
Минув 3888 день москальсько-української війни.
249! одиниць техніки та 1290! чумардосів за день.
Арта, спецтехніка та логістика радують око.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 667 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
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12.10.2024 09:51 Відповісти
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12.10.2024 09:54 Відповісти
до Тувы ещё много?
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12.10.2024 12:28 Відповісти
По другому колу - ще не багато, тиждень ( 7 460 чумардосів). Насалення республіки сина кужугета 337 544 рила.
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12.10.2024 17:49 Відповісти
в соцмережах пишуть, що завтра літачка (Су-25) в цьому списку доплюсують.
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12.10.2024 12:38 Відповісти
Кажуть, тільки мова про Су-34
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12.10.2024 17:50 Відповісти
Лишнехромосомные категории В и С прямо очень полюбили песен накабздона.
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12.10.2024 13:02 Відповісти
 
 