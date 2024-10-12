Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 667 630 осіб (+1290 за добу), 8962 танки, 19 381 артсистема, 17 827 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 667 630 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 667630 (+1290) осіб,
- танків - 8962 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 17827 (+27) од,
- артилерійських систем - 19381 (+59) од,
- РСЗВ - 1230 (+1) од,
- засоби ППО - 976 (+0) од,
- літаків - 369(+0) од,
- гелікоптерів - 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16947 (+110),
- крилаті ракети - 2619 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 26513 (+115) од,
- спеціальна техніка - 3434 (+38)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+20 Qq Qqq #455433
показати весь коментар12.10.2024 09:51 Посилання
+13 Сергій Малецький
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+12 володимир омельянов
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Нахіба москалям техніка якщо її все рівно заправлять нічим.
Хочеться щоб кацапи назавжди покинули неньку Україну.
Хочеться щоб Україна перемогла і війна назавжди закінчилася.
Та справа не в цьому - а в ТВОЄМУ бажанні ескалації та продовжені війни.
ЦЕ Ж ТВОЄ БАЖАННЯ, щоб колобок скоріше дав лілі-путіну солдат?
Моє бажання - ПЕРЕМОГА України - такі бажання потрібно загадувати а не твоє безумство.
Твій пост о 11:30, на Цензорі стаття вийшла о 09:54 з посиланням на Washington Post
На Хартії про це опублікували о 8:00, впевнений на телегі ця новина з'явилася ще раніше.
Як то кажуть диму без вогню не буває.
249! одиниць техніки та 1290! чумардосів за день.
Арта, спецтехніка та логістика радують око.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 667 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.