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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 667 630 человек (+1290 за сутки), 8962 танка, 19 381 артсистема, 17 827 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 667 630 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 667630 (+1290) человек,
  • танков - 8962 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 17827 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 19381 (+59) ед,
  • РСЗО - 1230 (+1) ед,
  • средства ППО - 976 (+0) ед,
  • самолетов - 369(+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16947 (+110),
  • крылатые ракеты - 2619 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26513 (+115) ед,
  • специальная техника - 3434 (+38)

Также смотрите: Воины 73-го МЦ ССО дронами "Дикие Шершни" уничтожили склад россиян из ГСМ и БК и ликвидировали 10 оккупантов. ВИДЕО

втрати військ РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19562) Генштаб ВС (6426) ликвидация (3657) уничтожение (7156) техника (1746)


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Топ комментарии
+20
Минув 3888 день москальсько-української війни.
249! одиниць техніки та 1290! чумардосів за день.
Арта, спецтехніка та логістика радують око.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 667 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
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12.10.2024 09:51
+13
+1290 хороших москаликів . Люди добрі та то пор'ядний посьолок. Слава ЗСУ.
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12.10.2024 08:04
+12
Коли ви вже виздихаєте кацапські варвари ,здихають заради хворих у'яв терориста воєного злочинця путіна який живе імперським минулим.
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12.10.2024 08:03
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Останні танки догоряють на курщині.
Нахіба москалям техніка якщо її все рівно заправлять нічим.
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12.10.2024 08:00 Ответить
Коли ви вже виздихаєте кацапські варвари ,здихають заради хворих у'яв терориста воєного злочинця путіна який живе імперським минулим.
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12.10.2024 08:03 Ответить
+1290 хороших москаликів . Люди добрі та то пор'ядний посьолок. Слава ЗСУ.
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12.10.2024 08:04 Ответить
110 логістика це супер!
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12.10.2024 08:10 Ответить
115 і це другий результат з початку війни
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12.10.2024 08:32 Ответить
Кацапи почали на штурми їздити на жигулях, перероблених на баггі або типу тентовані "джипи". Це в них таке ноу-хау класу "як пришвидшити своє переселення у потойбічний світ". Бо начальство гонить в атаки "давай-давай-давай", а ніжками бігати через "сіру зону" (10+ км) - їм здається важким та небезпечним. Бо БТР-ів, БМП та МТЛБ - критична нестача. От і вигадали собі - на жигулях. Одноразових. І звісно, всі такі "засоби пересування м'яса до барбекю" теж записують в "логістику".
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12.10.2024 10:24 Ответить
Ніби й дощі вже почалися, а гівно зі сходу так і пре на утилізацію.
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12.10.2024 08:29 Ответить
Дохнуть мокрими, брудними та втомленими.
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12.10.2024 10:25 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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12.10.2024 08:50 Ответить
38 штук спецтехніки-це рекорд?
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12.10.2024 08:53 Ответить
Якщо не рахувати не зрозумілі 99 від 28.09.2024 при нулі по логістиці, то рекорд.
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12.10.2024 09:18 Ответить
Ох і важко нашим хлопцям... Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.10.2024 09:20 Ответить
Щось там з літачками ніяк підрахувати не можуть: спочатку було 369, потім десь тиждень - 368, сьогодні знов 369. Ну, все одно краще більше, ніж меньше!
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12.10.2024 09:31 Ответить
хочется чтобы Ын прислал своё мясо )(уйлу... тогда Япония и Ю.Корея в стороне не останутся + Тайвань с супер-пупер-технологиями
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12.10.2024 09:48 Ответить
Що мелеш? "хочеться чтобі кто-то прислал когото воевать" - зовсім з глузду поїхав?
Хочеться щоб кацапи назавжди покинули неньку Україну.
Хочеться щоб Україна перемогла і війна назавжди закінчилася.
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12.10.2024 11:30 Ответить
определись - Чи мовою, или по-оркски... твои кремлёвские методички не канают от слова "СОВСЕМ"
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12.10.2024 11:43 Ответить
як бачу ти вже "определився" - твоє "хочется чтобы Ын прислал своё мясо )(уйлу..." стверджує що твій мозок мілітарізовано бажанням війни а не миру
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12.10.2024 12:02 Ответить
хочешь мира - готовься к войне... вспомни минск 1-3... при минск-3 орки начали наступление на Дебальцево... если оркам дать время на перемирие, то через 2-3 года они ничего не оставят на левобережье Днепра
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12.10.2024 12:27 Ответить
Друже - будь яка війна ЗАВЖДИ закінчується миром.
Та справа не в цьому - а в ТВОЄМУ бажанні ескалації та продовжені війни.
ЦЕ Ж ТВОЄ БАЖАННЯ, щоб колобок скоріше дав лілі-путіну солдат?
Моє бажання - ПЕРЕМОГА України - такі бажання потрібно загадувати а не твоє безумство.
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12.10.2024 12:30 Ответить
2saimansay
Твій пост о 11:30, на Цензорі стаття вийшла о 09:54 з посиланням на Washington Post

На Хартії про це опублікували о 8:00, впевнений на телегі ця новина з'явилася ще раніше.
Як то кажуть диму без вогню не буває.
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12.10.2024 18:09 Ответить
Минув 3888 день москальсько-української війни.
249! одиниць техніки та 1290! чумардосів за день.
Арта, спецтехніка та логістика радують око.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 667 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
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12.10.2024 09:51 Ответить
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12.10.2024 09:54 Ответить
до Тувы ещё много?
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12.10.2024 12:28 Ответить
По другому колу - ще не багато, тиждень ( 7 460 чумардосів). Насалення республіки сина кужугета 337 544 рила.
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12.10.2024 17:49 Ответить
в соцмережах пишуть, що завтра літачка (Су-25) в цьому списку доплюсують.
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12.10.2024 12:38 Ответить
Кажуть, тільки мова про Су-34
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12.10.2024 17:50 Ответить
Лишнехромосомные категории В и С прямо очень полюбили песен накабздона.
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12.10.2024 13:02 Ответить
 
 