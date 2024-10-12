Общие боевые потери РФ с начала войны – около 667 630 человек (+1290 за сутки), 8962 танка, 19 381 артсистема, 17 827 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 667 630 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 667630 (+1290) человек,

танков - 8962 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 17827 (+27) ед,

артиллерийских систем - 19381 (+59) ед,

РСЗО - 1230 (+1) ед,

средства ППО - 976 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16947 (+110),

крылатые ракеты - 2619 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26513 (+115) ед,

специальная техника - 3434 (+38)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.