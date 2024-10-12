Общие боевые потери РФ с начала войны – около 667 630 человек (+1290 за сутки), 8962 танка, 19 381 артсистема, 17 827 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 667 630 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 667630 (+1290) человек,
- танков - 8962 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 17827 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 19381 (+59) ед,
- РСЗО - 1230 (+1) ед,
- средства ППО - 976 (+0) ед,
- самолетов - 369(+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16947 (+110),
- крылатые ракеты - 2619 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26513 (+115) ед,
- специальная техника - 3434 (+38)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Топ комментарии
+20 Qq Qqq #455433
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+13 Сергій Малецький
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+12 володимир омельянов
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Нахіба москалям техніка якщо її все рівно заправлять нічим.
Хочеться щоб кацапи назавжди покинули неньку Україну.
Хочеться щоб Україна перемогла і війна назавжди закінчилася.
Та справа не в цьому - а в ТВОЄМУ бажанні ескалації та продовжені війни.
ЦЕ Ж ТВОЄ БАЖАННЯ, щоб колобок скоріше дав лілі-путіну солдат?
Моє бажання - ПЕРЕМОГА України - такі бажання потрібно загадувати а не твоє безумство.
Твій пост о 11:30, на Цензорі стаття вийшла о 09:54 з посиланням на Washington Post
На Хартії про це опублікували о 8:00, впевнений на телегі ця новина з'явилася ще раніше.
Як то кажуть диму без вогню не буває.
249! одиниць техніки та 1290! чумардосів за день.
Арта, спецтехніка та логістика радують око.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 667 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.