Доба на Харківщині: вночі окупанти вдарили по Куп’янську-Вузловому, за добу обстріляли Харків, Куп’янський, Богодухівський та Харківський райони, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

У Харківській області за минулу добу двоє людей загинули, ще вісім травмовано внаслідок обстрілів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 12 жовтня, о 01:30 у селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала 82-річна жінка. Увечері внаслідок обстрілів горіли будинок та частково зруйнована будівля.

У Харківському районі о 23:30 у Черкаській Лозовій внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному домоволодінні. О 22:40 було влучання в землю на територію приватного домоволодіння, пошкоджено житловий будинок. Близько 22 години у Харкові КАБ влучив у лісову смугу в Шевченківському районі міста. Минулося без руйнувань і постраждалих.





Близько 16-ї години у Куп’янську внаслідок обстрілів частково пошкоджений будинок, постраждали жінки 68 та 76 років, загинув 67-річний чоловік. Також горіла господарча споруда, дах будинку, приватний будинок, там постраждали три людини. У Курилівці внаслідок обстрілу горів будинок.

Удень у Козачій Лопані внаслідок скиду боєприпасів загинув чоловік 38 років. Постраждали 56-річна жінка, зазнав поранень 86-річний чоловік.

О 15:55 у Богодухівському районі, с. Тимофіївка внаслідок обстрілу частково пошкоджений один будинок.

В Ізюмському районі, с. Шийківка внаслідок обстрілу постраждав 67-річний чоловік.

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