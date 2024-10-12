Сутки на Харьковщине: ночью оккупанты ударили по Купянску-Узловому, за сутки обстреляли Харьков, Купянский, Богодуховский и Харьковский районы, есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харьковской области за минувшие сутки два человека погибли, еще восемь травмированы в результате обстрелов РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ночью 12 октября, в 01:30 в поселке Купянск-Узловой в результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадала 82-летняя женщина. Вечером в результате обстрелов горели дом и частично разрушенное здание.

В Харьковском районе в 23:30 в Черкасской Лозовой в результате обстрела возник пожар в частном домовладении. В 22:40 было попадание в землю на территорию частного домовладения, поврежден жилой дом. Около 22 часов в Харькове КАБ попал в лесную полосу в Шевченковском районе города. Прошло без разрушений и пострадавших.





Около 16 часов в Купянске в результате обстрелов частично поврежден дом, пострадали женщины 68 и 76 лет, погиб 67-летний мужчина. Также горела хозяйственная постройка, крыша дома, частный дом, там пострадали три человека. В Куриловке в результате обстрела горел дом.

Днем в Казачьей Лопани в результате сброса боеприпасов погиб мужчина 38 лет. Пострадали 56-летняя женщина, получил ранения 86-летний мужчина.

В 15:55 в Богодуховском районе, с. Тимофеевка в результате обстрела частично поврежден один дом.

В Изюмском районе, с. Шийковка в результате обстрела пострадал 67-летний мужчина.

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